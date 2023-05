Luis Ventura confirmó cuándo serán los Premios Martín Fierro

Luis Ventura detalló cuándo serán los Premios Martín Fierro, quiénes los conducirán y a través de qué pantalla podrán verse.

Luis Ventura anunció en la pantalla de Intrusos cuándo será la entrega de los Premios Martín Fierro a lo mejor de la televisión en el 2022. El periodista y presidente de APTRA también confirmó quiénes serán los conductores y a través de qué canal se podrá ver la ceremonia más importante de la televisión local.

Tras la pandemia, el 2022 fue un muy buen año para la televisión argentina, principalmente para los reality, con Gran Hermano a la cabeza de un fenómeno inesperado. En el final del 2022 llegó la décima temporada del popular formato y el público acompañó con creces: el ciclo prácticamente no bajó de los 20 puntos de rating en los 5 meses que estuvo al aire.

Pero Gran Hermano no fue lo único que se pudo ver en la televisión argentina durante el 2022, por lo que APTRA entregará nuevamente los Premios Martín Fierro dentro de muy poco, según reveló Luis Ventura el viernes pasado en Intrusos. El periodista y presidente de la entidad encargada de otorgar los máximos galardones de la televisión local confirmó que la ceremonia ya tiene definida fecha, conductores y transmisión.

Luis Ventura detalló que la entrega de los Martín Fierro será el próximo miércoles 5 de julio. Entre artistas, productores, directivos y periodistas habrá unos 700 invitados a la fiesta que organiza APTRA para celebrar lo mejor del año que pasó. La transmisión correrá por cuenta de Telefe, mientras que la conducción tendrá a una dupla explosiva: Marley y Wanda Nara.

Ventura explotó contra Rial en vivo: "Adentro de la cancha te mato"

El enfrentamiento de Luis Ventura y Jorge Rial ocupa un capítulo especial en la historia de la televisión argentina. Pasados varios años del distanciamiento entre ambos periodistas, Ventura trazó un paralelismo entre el reciente ataque cardíaco que casi termina con la vida de Rial y el día que el exconductor de Intrusos lo echó del clásico magazine de América TV.

Invitado a LAM (América TV), Ventura hizo un repaso de uno de los episodios más traumáticos de su recorrido profesional, como lo fue su despido de Intrusos, ciclo emblema del formato magazine de espectáculos. "Ese día fui al camarín del fondo, en el primer piso, sabiendo que me boleteaba porque lo habían dicho en Radio 10. Me dijo 'después del programa hablamos'. Hablamos de un montón de cosas que no voy a reproducir, pero sí una: él nunca me echó, dijo que me quería cuidar porque me estaban rostizando todos los medios después de haberme enfrentado con Beto (Casella) en la radio. Estaba mal con Lanata, con Sofovich, tenía muchos frentes abiertos", contó el periodista.

"'Para cuidarte voy a darte una licencia', me dijo. Eso me generó un estrés que terminé descargando jugando al paddle, 28 partidos. En determinado momento sentí un dolor en el pecho y me lo morfé pero hubo un momento, el mismo día, en que no me lo aguanté y me internan en terapia intensiva", agregó. Y sentenció: "Al día siguiente, yo estaba en terapia y vienen y me dicen 'Rial está diciendo al aire que te despidió'". Ante los comentarios de las "angelitas" desaprobando la actitud de Rial para con su otrora mano derecha, Ventura sentenció: "Me echaron a la calle y me fui con lo puesto".

Aunque años más tarde los periodistas lograron acercarse y Rial le pidió perdón a Ventura -el momento quedó inmortalizado en una fotografía de ambas figuras que recorrió todos los portales locales de chimentos-, este último reveló no guardar rencor por su exjefe. "Tengo el criterio del fútbol y del rugby: adentro de la cancha, te mato. Terminamos de jugar y nos vamos a comer", explicó.