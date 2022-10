Luis Ventura atendió a Jorge Rial por APTRA: "Quiere que le demos un premio"

Luis Ventura le respondió sin filtro a Jorge Rial, que había criticado con dureza a los Premios Martín Fierro de Cable 2022.

Luis Ventura le respondió con todo a Jorge Rial en las últimas horas por las fuertes críticas que había hecho el conductor de Argenzuela respecto a los Premios Martín Fierro. "Quiere que le demos un premio a él", apuntó filoso el presidente de APTRA en diálogo con Intrusos, luego del escándalo que se generó en los últimos días por la filtración de los nominados a los Martín Fierro de Cable 2022.

Las últimas semanas fueron más que agitadas para Luis Ventura con la repentina internación de su hijo Antoñito por una neumonía y su renuncia a APTRA por la filtración de una parte de la lista de los nominados a los Premios Martín Fierro de Cable 2022. A eso se sumaron una serie de fuertes críticas que hizo Jorge Rial a la ceremonia que reconoce a lo mejor de la televisión local y a la falta de legitimidad que según él tiene la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, quienes definen a los ganadores de los galardones.

Lejos de hacerse el desentendido, Luis Ventura charló este miércoles con el cronista de Intrusos y atendió durísimo a quien fuera su amigo y compañero durante dos décadas. "Se postuló en una lista para ser directivo de APTRA. El tema es que no ganó, se enojó, se fue, después quiso volver y no lo dejaron", explicó muy picante el presidente de APTRA.

Entonces, el cronista destacó que el revuelo que armó Rial le dio mayor trascendencia a la ceremonia. "Eso es porque quiere que le demos un premio a él", retrucó con ironía Ventura. Para cerrar, el conductor de Secretos verdaderos dio a entender que las críticas de su colega eran únicamente porque buscaba un reconocimiento por parte de APTRA: "Un día voy a hacerle un homenaje".

Filtran escandaloso motivo por el que Loly Antoniale dejó a Rial: "El daño que le hizo"

Jorge Rial y Mariana Antoniale fueron pareja entre los años 2012 y 2015. Luego, ambos se transformaron en protagonistas de una escandalosa separación en la que también estuvo involucrado el nombre de Marianela Mirra, ex Gran Hermano. Y ahora, de acuerdo a la información de un examigo de "Loly", se supo el escandaloso motivo por el que la mujer decidió dejar al periodista.

"Vos que la conociste mucho a Loly y que das fe de esa etapa de su vida, súper enamorada de Jorge… Y luego ella, hace esta nueva vida que a partir de ahí desconociste. Hoy está en Córdoba, aparentemente sola y separada. ¿Vos creés que ella sigue enamorada de Jorge?", le preguntaron a Marcelo Manau, examigo de Antoniale. En diálogo con Socios del Espectáculo, este protagonista fue contundente.

Según Manau, Jorge Rial le fue infiel a Loly Antoniale y así lo narró: "No, con el daño que le hizo yo creo que no puede seguir enamorada. Él la borró de los medios, de los desfiles, de publicidades y del teatro. Esto me consta, yo lo viví. Ella estaba mal, se fue de Buenos Aires a Córdoba… Ella me lo ha contado. Él le fue infiel. Ella le encontró mensajes con Marianela Mirra. Después de eso, se reconciliaron y cuando ella vuelve con él, volvió a ver otro mensaje de esta Marianela. Ahí agarró las cosas y se fue".