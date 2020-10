En los últimos días se conoció que Dolores Etchevehere, hermana del ex titular de la Sociedad Rural y ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, cedió sus tierras heredadas buscando reparar el daño que causó su familia por corrupción para financiar el Proyecto Artigas, para fundar una colonia agroecológica en el lugar.

En TN dialogaron con Juan Grabois, el abogado de la denunciante y luego con el hombre en cuestión. Allí, el abogado expresó: "Estamos esperando la resolución pacíficamente, es muy necesario que se dictamine el desalojo. Hace 7 días que un grupo de personas, de manera violenta, ingresaron a Las Margaritas S.A. Personas que no tienen nada que ver con la sociedad, como quedó comprobado en sede judicial. Nos privaron de la posesión del lugar mediante engaño y abuso de confianza y a nuestro entender están usurpando".

Denunció a su hermana de brindar "relatos falsos", victimización, acusaciones y denuncias. Allí, el cronista le consulta sobre quienes se encuentran en el lugar y Etchevehere denunció: "El relato empezó con el tema familiar, después apareció Grabois de por medio. En la audiencia participó Victoria Donda y una funcionaria del ministerio de Justicia. ¿El Estado defendiendo a un usurpador? Esta mañana, la funcionaria Gabriela Carpineti durmió acá. Hay una toma avalada por Alberto Fernández que manda a los funcionarios a convalidar lo hecho por personas que están cometiendo un delito".

Frente a esta situación la funcionaria, Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, no se quedó callada y se expresó en redes sociales. Desde Todo Noticias, lo levantaron al aire. "Quiero aclarar que mi presencia en Entre Ríos fue exclusivamente a los efectos de resguardar el acceso a la Justicia de la interviniente y un desenvolvimiento pacífico del conflicto. Rechazo de lleno las acusaciones de L. M. Etchevehere formuladas a medios de comunicación", escribió.

Además explicó que su presencia en la estancia, junto a otros funcionarios públicos, fue autorizada por el fiscal Oscar Sobko "con el único fin de preservar la integridad física de Dolores Etchevehere y los integrantes del 'Proyecto Artigas'" frente a, según informó, las amenazas de las personas que respondían a Luis Miguel Etchevehere. "Mi participación tuvo como única y exclusiva finalidad la de garantizar que el conflicto se conduzca en forma pacífica y por las vías legales pertinentes", agregó.

El hilo de tweets:

Carpineti informó que ambos hermanos quisieron "impedir" su normal desenvolvimiento, buscaron revisar su cartera y destacó el trabajo de la policía entrerriana que "impidió" el abuso de poder. "Me gritaban ‘puta y atorranta, andá a tomar la Casa Rosada’. Todo un símbolo de quienes carecen de argumentos jurídicos y pretenden avanzar basándose en el menosprecio y violencia de género como único sustento de su posición", sentenció.

Ante la desestimación de la noticia en vivo, Luis Miguel Etchevehere ignoró los dichos, evitó dar explicaciones sobre el maltrato propiciado y siguió disparando contra el Gobierno. "La funcionaria nacional vino a avalar una toma de tierras con su presencia. No la puede disfrazar, no vino a tomar el té. No vino a conversar con nosotros, nos increpó, chapeó que era funcionaria, nos amenazó que nos iba a denunciar", sentenció.