Luis Brandoni reveló una desopilante anécdota en un hospital.

Recuperado del COVID-19 y de vuelta a los escenarios con el clásico de Gorostiza El acompañamiento, Luis Brandoni pasó por el programa de Jey Mammón y contó un extraño robo a mano armada que le sucedió hace poco tiempo. "En la sala de espera de un médico me robó un fan", admitió el actor de Esperando la Carroza.

“Yo estaba en la sala de espera de un médico amigo que estaba atendiendo una paciente. Sonó timbre. La secretaria fue hasta la puerta. Entró un señor y se puso al lado mío. Me dijo: ‘Parate’. Y me mostró la chapa de policía. Me dijo: ‘Soy hincha tuyo’”, contó el actor macrista en Los Mammones (América TV), talk show de Jey Mammón.

Además, Brandoni relató que el "policía trucho" le mostró un arma: “Sacó una cadena a una señora. Yo tenía un reloj que valía y me dijo: ‘Dame el Rolex’. Y antes de irse me empezó a decir diálogos de películas que sabía de memoria”. Ni Jey Mammón ni Silvina Escudero pudieron ocultar las carcajadas ante la desopilante anécdota del actor radical que defendió las políticas del gobierno macrista.

Sobre su carrera artística, Luis Brandoni sostuvo: “Laburé mucho. Y tuve la suerte de hacer cosas hermosas. En el oficio nuestro hay tres ramas importantes: televisión, cine y teatro. Lo que más me gusta es el teatro, porque sabes realmente. que pasa con tu trabajo. Está el público ahí y vos podés ver lo que pasa, sin intermediarios. La televisión te da la popularidad. Y el cine, la perpetuidad”.

En otro tramo de la entrevista, el actor habló de su relación con Ricardo Darín y admitió: “Nunca hemos sido muy amigos con Ricardo porque pertenecemos a generaciones distintas. Estuvimos seis años haciendo Mi Cuñado. Si me daban para hacer seis más, firmaba”.

Por otro lado, Luis Brandoni lanzó una controvertida reflexión en torno al 24 de marzo y la decisión de que la fecha sea feriado nacional: “No estoy de acuerdo con que el 24 de marzo sea feriado. Decretaron también asueto el 2 de abril. El gobierno de Cristina Kirchner. Día que invadimos Malvinas. Una guerra que perdimos. El 24 de marzo es fecha de una dictadura atroz. Hacer días feriado, dos fechas tan luctuosas para la Argentina... Habría que dedicarla a que los chicos sepan que fuimos a una guerra inconcebible. De unos militares… Fuimos a una guerra atroz”.