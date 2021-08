Luis Brandoni comparó a Mauricio Macri con Raúl Alfonsín e hizo un papelón

De cara a las PASO, a llevarse a cabo el próximo domingo 12 de septiembre, el actor Luis Brandoni, que a su vez integra la lista de Adelante Ciudad en la interna de Juntos por el Cambio, estuvo presente en LN+ y habló de Mauricio Macri. No sólo lo mencionó haciendo una bochornosa comparación con Raúl Alfonsín, sino que además mintió con respecto a lo que fue la salida del exmandatario de su puesto en 2019.

Ante la pregunta del polémico conductor Luis Majul: ¿Macri es un activo?, el actor fue el primero en responder y lanzó: "Pero por supuesto que es un activo muchachos. A Macri lo despidió una Plaza de Mayo llena de gente con las dos diagonales. Un gobierno que había perdido, a partir de unas PASO que fueron una catástrofe para Cambiemos y para el país. Que de un viernes para un lunes el país era otro, remontó y llegamos al 41%", afirmó.

Además amplió: "Macri puede caminar por la calle ¿Cuántos otros de este gobierno pueden?". Laura di Marco lo interrumpió y dijo: "Bueno eso no le pasó a Alfonsín cuando dejó el poder. A Macri sí. No le pasó a Alfonsín que podía caminar por la calle o que tenía una reivindicación como la que tuvo Macri". Por su parte Brandoni respondió: "Fue un hombre que la gente lo respetaba. Pero no vayamos para atrás. Hay gente que tiene cadena perpetua social".

Un usuario en Twitter compartió la imagen del actor luego de la burrada

Por otro lado, cargó contra la Vicepresidenta Cristina Kirchner cuando en el debate hablaron de la Provincia de Buenos Aires: "En La Matanza perdió Cristina con Bullrich. Queremos seguir pensando que están invictos los peronistas pero no están invictos", afirmó y la panelista agregó: "el Peronismo perdió las tres últimas Elecciones Legislativas".

La crítica a Facundo Manes

El referente radical instó a que no hay que perder de vista que el objetivo es ganarle poder al kirchnerismo. Sobre declaraciones del neurocientífico en el arranque de la contienda electoral declaró: "Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña", el actor advirtió: “Ha cometido una imprudencia y podría arreglarla”, aseguró. “Aparecen este caso que sale en búsqueda de algún titular importante y dice cosas que no ayudan”.