Luciano Castro rompió el silencio tras las declaraciones sexuales de Flor Vigna

El actor intercambió mensajes con Karina Iavícoli en Socios del espectáculo y respondió a las declaraciones picantes de su pareja respecto a su intimidad.

Flor Vigna describió cómo vive su intimidad con Luciano Castro en estos primeros meses como pareja y dejó frases muy picantes. El actor, por su parte, se enteró en vivo a través de Socios del espectáculo, el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece, y reaccionó a los dichos de la bailarina.

La pareja comenzó su romance en octubre de 2021 y desde entonces se muestran inseparables. Si bien no dan muchos detalles de su relación, la artista se animó a dar un detalle revelador sobre su intimidad: Luciano fue la primera persona que le hizo explorar su sexualidad a fondo.

“Era muy virga. Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”, reveló durante una entrevista para Infobae. Luciano Castro, quien hasta el momento se mantenía en silencio sobre esta contundente definición, respondió a su pareja por medio de un intercambio de mensajes con Karina Iavícoli.

La periodista leyó los mensajes del actor en vivo y aseguró: “Él es un divino, me dice: ‘No sé qué dijo Flor. Miedo’”. Paula Varela, por su parte, respondió incrédula: “¿No lo vio? Pero estuvo en todos los medios". Después de defender al actor y recordar que se encuentra todo el día grabando para la serie El primero de nosotros (Telefe), Iavícoli contó: “Me pregunta qué dijo Flor, le explico, y él contesta: ‘Ah, ¿se reencontró? Ay, Kari querida… Nada que no le pase a una pareja que está hace seis, siete meses juntos, con este fuego’”.

Acto seguido, Karina descolocó a sus compañeros de Socios por el espectáculo cuando confesó que le preguntó a Luciano por “la rata”, como nombraron a sus partes íntimas en el ciclo. El actor no pudo ocultar su incomodidad. “Dijo: ‘Qué boludos, ja ja ja’”.

Flor Vigna reveló qué fue lo que la enamoró de Luciano Castro

“Lucho tiene algo muy lindo. De cuidado, de preguntar qué quiero y necesito. Me enseñó a amarme y a que yo también puedo ser mimada. Un día me miró desnuda y me dijo: ´Nunca te operes´. No dejo de aprender de él y de sus miradas”, relató la cantante. Asimismo, explicó que siente una conexión muy fuerte con él, como si se conociesen de otra vida. Además, señaló que hay muchos puntos en común en sus historias porque los dos crecieron en el mismo barrio y en “familias muy humildes”.

“De chico vivió en el mismo barrio que yo. Claro que no nos cruzamos por la diferencia de edad, pero hablamos de los mismos lugares: el Club All Boys, el Argentinos Juniors y el bar Tokyo, que tanto hemos frecuentado en diferentes etapas”, cerró.