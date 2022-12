Luciano Castro enfureció al aire contra Pallares en El Trece: "¿Querés hablar de otra boludez?"

El actor terminó de responder una pregunta vinculada a su vida íntima y apuró al conductor de Socios del Espectáculo. El video del tenso momento.

Luciano Castro fue invitado al ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Socios del Espectáculo. A raíz de una pregunta sobre la dinámica familiar entre sus hijos y Flor Vigna, su expareja Sabrina Rojas y "Tucu" López, el actual novio, el actor se mostró sumamente enojado al terminar de responder.

En la antesala del debut teatral en Mar del Plata con la obra El Divorcio, Luciano Castro brindó declaraciones televisivas, aunque con un momento tenso por la pantalla de El Trece. Pallares consultó sobre la situación actual con Sabrina Rojas, su expareja y madre de sus dos hijos, tras haber publicado una serie de imágenes en las redes sociales donde se mostraron juntos.

"Comemos en Pilar, en la casa, porque por motivos obvios no da que lo hagamos en lugares públicos, nuestra prioridad son los chicos y trabajamos muchísimo por ellos", indicó. Inmediatamente, apuró a Pallares con una pregunta que enmudeció al estudio de Socios del Espectáculo.

"¿Querés que sigamos hablando de otras boludeces? Hablemos de lo que quieras", lanzó Castro. Segundos más tarde, Luli Fernández intervino para destacar el rol de Flor Vigna en la familia. "Es motivadora absoluta a que me junte. Hay veces que no le cuento cosas a Flor que pasan para no hincharle las bolas y es ella la que me dice", remarcó.

Luciano Castro se refugia en Sabrina Rojas tras alejarse de Flor Vigna

Luciano Castro pasó unos días junto a su expareja, Sabrina Rojas, luego de haber público su alejamiento de Flor Vigna por motivos laborales, según contó hace pocos días. El actor utilizó sus redes sociales para compartir una serie de imágenes en la que se lo ve muy alegre, con la presencia de sus dos hijos.

En la antesala de su debut en la obra teatral El Divorcio en Mar del Plata, Luciano Castro se refugia en Sabrina Rojas y sus hijos. "No tengo idea cómo vamos a hacer para vernos. Flor va a trabajar mucho porque está de gira. Está en su mejor momento. Saca tema tras tema y el verano es cuando más se toca. El punto de encuentro está y, cuando podamos, vamos a vernos", expresó sobre su relación con la actriz y bailarina en diálogo con Implacables por El Nueve.

Tanto Castro como Rojas estuvieron en el acto de fin de año de sus hijos y lo mostraron en sus respectivas cuentas de Instagram. "Ahí estuvimos", escribió la actriz y vedette. En otra de las historias, se lo ve a uno de sus hijos con lágrimas en los ojos. "Él emocionado", describió con el emoji de una carita con corazones.