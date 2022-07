Luciana Salazar reveló su famoso acuerdo con Redrado: "Me hizo mentir"

Luciana Salazar rompió el silencio respecto al supuesto acuerdo que firmó con Martín Redrado.

Luciana Salazar sorprendió a todos en Socios del espectáculo al revelar cómo era el famoso y controvertido acuerdo que firmó con Martín Redrado antes de que naciera su hija Matilda. "Mentí por él", aseguró la ex La Academia en diálogo con el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece.

Desde hace muchos años se rumorea sobre un supuesto acuerdo que firmaron Luciana Salazar y Martín Redrado, así como también que el economista es el padre de Matilda. Ellos nunca se habían pronunciado públicamente al respecto, pero la modelo se cansó y tras enterarse que Redrado había dejado de pagar la cuota del colegio de su hija, reveló la verdad.

"Él firmó, por medio de una escribana pública, un acuerdo para que yo el día de mañana no tuviera problema en cuanto a si pasan cosas, que Dios quiera que no, o el tema de sucesiones y herederos", contó Salazar después de asegurar que hace siete meses que Redrado no paga "la cuota alimentaria". A continuación, la modelo fue contundente: "Mentí por él".

Entonces, Luciana Salazar reveló que Redrado hizo un pedido especial que ella aceptó y decidió callar hasta ahora. "Con Ana Rosenfeld y él acordamos decir una cosa, cuando la verdad era otra: Matilda siempre fue un proyecto de los dos", reveló inesperadamente la ex La Academia en Socios del espectáculo.

"De Martín Redrado y Luciana Salazar", insistió para que quedara bien en claro. En ese sentido, Luciana explicó que el año en que se gestó a Matilda, se había separado públicamente del economista, aunque en realidad seguían juntos. "El proyecto era de ambos. Él me hizo mentir ese tiempo y yo acepté porque estaba vulnerable, estaba por ser mamá y recibir a lo más lindo que me dio la vida", agregó Salazar.

Para cerrar, Luciana Salazar explicó: "Él tenía miedo de que su entorno le cuestione cosas que él no quería aclarar". Cuando le preguntaron de qué entorno y cuestiones hablaba, la modelo prefirió no brindar más información.

Cómo sigue el romance de Luciana Salazar y Julián Álvarez en Europa

Cuando los periodistas de Socios del Espectáculo (El Trece) le preguntaron a "Luli" si iba a tener un encuentro romántico con Julián en este viaje, la mediática se negó a dar declaraciones y apenas se limitó a decir: "No, no, no. No importa. Voy a hacer un tour por ahí". Paula Varela, panelista del programa, también se comunicó con Luciana para sacarle algún dato pero la modelo no dio el brazo a torcer.

"Está tan cerrada que no me quiso decir ni adónde va. Le pregunté y me dijo: 'No te puedo decir'. '¿Pero lo vas a ver a Julián Álvarez?', le pregunté. 'No te puedo decir', me dijo. Realmente no me quiso decir nada", enfatizó Varela. Sin embargo, la periodista logró comunicarse con el personal de River y obtuvo algunos datos que confirmarían su romance.

"Averigüé con gente de River y me dijeron que al otro día de que contamos acá lo de Julián y Luli, todos los jugadores lo recibieron con un aplauso. Me dicen que él bajó la mirada, porque es muy tímido, y que se reía y no decía nada. En River ya saben todos y el presidente de River se comunicó con alguien cercano a Luciana para averiguar sobre esto", detalló la panelista. “Estamos en condiciones de afirmar que se encuentra con Julián en Europa. Es un romance hot y secreto”, concluyó Rodrigo Lussich.