Luciana Salazar reapareció y destrozó a Redrado: "Nos odia"

La celebridad fue contundente en su descargo contra su expareja. Luciana Salazar y Martín Redrado están inmersos en un escándalo mediático desde hace años.

El conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado parece no cesar, a pesar de que hace meses que desatan una batalla campal en los medios. Recientemente la sobrina de Evangelina Salazar hizo lapidarias declaraciones sobre su expareja, a quien acusó de sentir odio por ella y su hija Matilda.

"Con Martín es todo al revés al hijo. Todo lo bueno que hace el hijo no lo estaría haciendo el padre. Mal", expresó Salazar en diálogo con Socios del Espectáculo, sobre las malas actitudes que el economista habría tenido con ella y Matilda. "Yo creo que Martín a mí y a mi hija nos odia. Yo creo eso", agregó la modelo, con un claro tono de bronca e incluso angustia, por el sentimiento que Redrado tendría hacia ella después de haber vivido tantos momentos juntos.

La exparticipante de Bailando por un sueño se pronunció sobre las intenciones que Martín Redrado tendría para con ellas. "Él busca lastimar. Yo no puedo creer que una persona haga eso con una niña, es como una actitud que uno podría decir como un ‘psicopateo’", soltó Luciana y luego explicó cuál es la actitud de su expareja que la hizo enojar tanto.

El economista le habría hecho un fuerte desplante a Matilda y a su madre al negar un obsequio que le hizo a la niña. "Por un lado le trae un regalo firmado con una dedicatoria a mi hija y después va, la niega y desmiente todo ese hecho públicamente. No se da cuenta que eso mi hija el día de mañana lo va a ver y yo realmente no sé qué es lo que se le pasa por la cabeza haciéndole eso a una nena", enunció Salazar furiosa. Y añadió: "Yo me lo puedo bancar porque soy grande, pero a una nena chiquita… Me parece muy macabro, no lo puedo entender".

Ante una consulta del periodista que la entrevistaba, Luciana se refirió a si Redrado siente a Matilda como una hija suya y fue contundente en su respuesta, que fue el cierre de la nota. "No, para nada y menos con las actitudes que tiene", concluyó.

Luciana Salazar tomó acciones legales contra Google y Twitter

La celebridad se molestó por las críticas que recibió en redes sociales cuando la acusaron de teñirle el pelo a su hija, quien es rubia platinada. "No voy a permitir que me ataquen y mucho menos a mi hija. Las redes sociales tienen que ser un espacio de libre expresión respetando al otro y no una cloaca de odio", soltó hace algunos meses, cansada de las críticas.