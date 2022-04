Luciana Salazar defendió a Ana Rosenfeld en medio de la polémica: "¿Censura?"

Luciana Salazar volvió a usar sus redes sociales para exponer una teoría conspirativa sobre el escándalo mediático que tiene de protagonista a Ana Rosenfeld.

Luciana Salazar volvió a opinar sobre el escándalo que protagonizaron Ana Rosenfeld y Yanina Latorre en la pantalla de América TV. "¿Terminará siendo una gran censura del tema?", se preguntó picante la blonda, que es muy amiga de la abogada. Cabe recordar que Salazar había deslizado en sus redes sociales un teoría conspirativa sobre la pelea mediática que se disparó durante la semana.

La pelea de Ana Rosenfeld y Yanina Latorre sigue sumando celebridades que opinan sobre la misma, con comentarios muy filosos. La guerra ya se había extendido al resto de América TV, ya que en Intrusos la abogada fue bastante criticada por su actitud ante un cronista del programa, y en las últimas horas Luciana Salazar volvió a dejar una serie de mensajes enigmáticos.

Es que el miércoles pasado la modelo expuso una teoría conspirativa respecto a lo que está enfrentando Rosenfeld. "Es tan, pero tan obvio quién esta detrás de esta opereta a ella", tuiteó Salazar y luego agregó información al contar el motivo por el que estarían intentando desprestigiar a la letrada. Según la teoría de la madre de Matilda, Rosenfeld podría ser "testigo" en un potencial juicio donde una de las partes es alguien "muy protegido del grupo". "¿Alguien buscará amedentrar con esta opereta en su contra?", se preguntó muy picante Luciana en uno de sus tuits del miércoles.

Pero este jueves, Salazar volvió a referirse al tema con una serie de publicaciones misteriosas. "¿Llamará a toda su maquinaria para seguir desprestigiando a todas las partes involucradas? ¿Pedirá al grupo que ni se toque el tema y que lo cuiden?", comenzó sus tuits la ex participante de La Academia, siguiendo con su teoría.

"Hay una productora muy conocida que tiene varios programas, a los cuales suele concurrir, que también pide que no se toque el tema. ¿Censura?", disparó picante. Lejos de retractarse, Salazar redobló la apuesta con el siguiente tuit que publicó: "También pide lo mismo en una de las radios más importantes, ya que uno de los gerentes es muy amigo de él. ¿Terminará siendo una gran censura del tema?".

Ana Rosenfeld rompió el silencio en medio de la polémica

"Jamás he cobrado ni he vendido a ningún cliente. Ellos pueden no estar de acuerdo con vos o no gustarle tu estrategia o resultado de un juicio. Literalmente jamás me he vendido y jamás he cobrado nada", comenzó su descargo la letrada en diálogo con LAM.

Rosenfeld se refirió a su demanda a Flor de la V y la justificó por las supuestas preguntas capciosas de la diva a sus denunciantes en una entrevista. "Durante años mantuve una excelente relación con ella. De hecho, me ha invitado a su programa, no solo al de ahora sino también al que hacía en Magazine (Flor de Tarde). Siempre que nos encontrábamos nos hemos saludado muy cariñosamente", explicó la celebridad sobre los motivos de su denuncia a De la V, Lucas Bertero y Gonzalo Vázquez. "Estaba todo bien hasta antes de ayer, cuando sentí que ella encabezaba una campaña difamatoria. Todos podemos tener gente que te quiera y que no te quiera, per jamás he reemplazado a nadie", agregó.

La abogada dejó en claro que tomó la decisión de demandar a quienes la difamaron por los años de trabajo que tiene en su haber. "Están poniendo a la gente que no me quiere, probablemente sean cuatro, cinco, diez o veinte. Hubo tres personas en ese programa que actuaron capciosamente y afirmando cosas que no son tales", cerró en alusión a sus denunciados.