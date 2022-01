Luciana Salazar contra un programa de El Trece: "Desinforman"

Luciana Salazar apuntó contra uno de los programas más importantes de El Trece a través de su cuenta de Twitter con un fuerte descargo.

Luciana Salazar destrozó a un programa de El Trece luego de que expusieran erróneamente los motivos de su enojo con Martín Redrado. "¿Por qué desinforman?", disparó la exShowmatch contra uno de los ciclos más importantes con los que cuenta hoy en día el canal del Grupo Clarín. Cabe recordar que la modelo disparó en los últimos días con munición muy gruesa contra Redrado a través de sus redes sociales.

En los últimos días Luciana Salazar sorprendió a todos al publicar una serie de historias en las que destrozó a Martín Redrado. Es que el economista le habría prometido hacer pública una disculpa para revincularse con Matilda, pero el mensaje nunca llegó y Salazar explotó. Nosotros a la mañana replicó las historias de Instagram de la modelo contra Redrado pero informaron equivocadamente sobre los motivos del enojo de Luciana, que tampoco se privó de destrozarlos.

"¿Que es esto? ¿Machirulaje? ¿Porque desinforman?", comenzó la blonda en su cuenta de Twitter, donde compartió una captura de pantalla en la que se veía el graph de Nosotros a la mañana que indicaba que su enojo contra Martín Redrado era porque vio las fotos del economista con su novia. No conforme con esto, Luciana siguió disparando contra el ciclo de El Trece: "¿Porque no dicen la verdad de mi enojo? Porque no levantaron lo que dijo Ana Rosenfeld que lo desmiente al 'Sr' Hernan Martin Perez Redrado".

Con esto, la ex Showmatch se refirió al tuit de la abogada en el que terminó con las especulaciones y confirmó que el comunicado con las mencionadas disculpas públicas que había trascendido en los medios había sido consensuado y firmado por el propio Martín Redrado en su presencia. Cabe recordar que el economista le aseguró al periodista Lío Pecoraro que el documento no tenía su firma, lo que hizo enojar a su expareja. Para cerrar su descargo en el que etiquetó a Nosotros a la mañana, Luciana Salazar se preguntó: "¿Porque no hablan de las mentiras constantes y de la violencia de este Hombre?".

La cena en Punta del Este de Luciana Salazar y Martín Redrado

La cuenta de Instagram sobre espectáculos @chusmeteando1 mostró el fin de semana pasado a Luciana Salazar comiendo con una amiga en uno de los restaurantes más top de Punta del Este. Pero lo más sorprendente fue que la misma cuenta reveló quién más estaba comiendo en el mismo establecimiento gastronómico, a solo unas mesas de distancia: Martín Redrado con su novia, Lulú Sanguinetti.