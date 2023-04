Lourdes Sánchez enfrentó sin tapujos a Marcelo Tinelli y fue contundente: "Careta"

La famosa bailarina replicó los dichos del conductor y aseguró que seguirá opinando sobre el Bailando porque es un formato que conoce muy bien.

Lourdes Sánchez redobló la apuesta y le contestó a Marcelo Tinelli luego de que el conductor le pidiera que "no opine sobre el Bailando". La tensión entre ambos continúa creciendo, pero Lourdes no quiso quedarse en el molde luego de que el conductor la expusiera en televisión.

La situación comenzó luego de que Tinelli diera a conocer al jurado convocado para el famoso programa de baile que ahora se emitirá por América TV, y Lourdes asegurara que "no le parecía" que "Pampita" forme parte ya que "había que renovar". Fue entonces cuando el conductor pidió que no opine sobre el ciclo ya que eso lo "armaban" ellos (Tinelli junto a su equipo). Ante esta situación, Lourdes redobló la apuesta.

En diálogo con Intrusos, Sánchez aseguró que "solo dio una opinión" y que no quería que agranden la situación. Luego, añadió: "Todos están mal acostumbrados que hay que llenarlos de flores y yo di una opinión con respeto, me gusta Ángel y Moria. No voy a tirar flores por tirar, no soy careta. No voy a chupar las medias".

En este marco, la esposa de "El Chato" Prada añadió: "Fue una opinión. A 'Pampita' la veo como jurado en muchos tipos de certamen que hay en la televisión, y por eso sugerí una renovación. Obviamente ella tiene la palabra autorizada para estar ahí. Siempre lo hizo muy bien". "Me extraña de Marcelo que conoce este medio. Encima vienen y me preguntan por su programa. Di mi opinión y no es que le estoy diciendo a Marcelo 'poné tal jurado'", apuntó directamente hacia el conductor del ciclo.

Por último, Sánchez fue contundente y dejó en claro que ella iba a opinar sobre lo que le pareciera. "Trabajo en la televisión y formé parte del programa muchos años. No era para que lo tome así tampoco, soy libre de opinar y más de un programa que conozco", lanzó. Luego, concluyó: "Tampoco es para que salga Marcelo a decir 'le falta estelaridad', se ve que le molestó".

Lourdes Sánchez reveló su romance secreto con un famoso actor argentino: "Es divino”

Lourdes Sánchez, la histórica bailarina de Marcelo Tinelli, sorprendió a todos al revelar el romance que tuvo con un famoso actor. La correntina está en pareja hace varios años con Pablo "El Chato" Prada, padre de su hijo, pero en medio de una de sus separaciones con el productor, tuvo un affaire con uno de los galanes del momento: Nicolás Francella.

Todo transcurría con normalidad en Buena Tarde, el programa de C5N en el que Sánchez es panelista. Pero de repente Gabriel Olivieri, invitado del día, trajo a la mesa el nombre del hijo de Guillermo Francella. “Yo ya salí”, sorprendió Lourdes. El aporte de la bailarina despertó curiosidad y Olivieri quiso saber más al respecto. “Pará, ¿vos fuiste pareja o noviecita?”, preguntó y ella contestó: “Más de tres salidas, es pareja".

“Fueron un par, sí, más de dos. Hermoso, a Nico lo adoro. Es divino”, remarcó. Sin embargo, la relación no prosperó por el accionar de la actual pareja y prometido de la bailarina, ya que sucedió en el tiempo que los padres del pequeño Valentín Prada estuvieron separados. "Volvió Pablito a buscarme", explicó Lourdes y pidió cambiar de tema, ya que los dichos seguramente incomodarían al actor.

“Nunca lo dije y él tampoco, te lo digo después en privado”, dijo hace tiempo en LAM, aunque esa vez solo mencionó que se trataba del hijo de un famoso actor. De hecho, en el programa de Àngel de Brito le preguntaron a Nico Fancella por el romance y se negó a responder. "No, yo de estás cosas no habló. Te entiendo, te lo respeto, pero no hablo. Un abrazo a todos", el hijo de Guillermo.