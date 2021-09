Los traumas de Dieguito Fernando tras la muerte de Diego Maradona: “Está en tratamiento”

El hijo del 10 atraviesa un difícil momento tras el fallecimiento del futbolista. Diego Maradona murió en octubre del año pasado.

El abogado de Dieguito Fernando, el hijo más pequeño de Diego Maradona, se refirió a los problemas que la partida del futbolista le dejó al pequeño. En su relato, Mario Baudry hizo referencia a hechos puntuales donde el niño demostró su desentendimiento ante la muerte de su padre y reveló que se encuentra en tratamiento psicológico.

“Dieguito la llamó a Jana y le preguntó por qué el papá se había muerto, si era por culpa de los médicos. Él dice que quiere irse con su papá, que se quiere ir al cielo”, expresó el abogado sobre la angustia que atraviesa el hijo de Verónica Ojeda tras el fallecimiento de su padre. Además, el letrado reveló cuán informado está el niño sobre las posibles causas de muerte de Diego Maradona.

“Agarra la tablet y tiene 50 mil documentales sobre Maradona para ver. Entonces ahí también se entera de todo lo que pasa ahora y pregunta”, continuó Baudry. “Imagínense que lo mejor que le pasó a Verónica fue que el nene vuelva a las clases presenciales, porque ella dejó todo para estar las 24 horas con él. Entonces es importante que él pueda, de a poco, volver a la escuela, aunque sea a divertirse con sus amigos”, agregó.

“Es muy difícil con nenes de ocho años, porque están en la edad del ‘¿por qué?’. Cuando le hizo esa pregunta a Jana, ella le respondió que no eran buenos médicos y enseguida cambiaron de tema. No es fácil, Dieguito está en tratamiento obviamente porque nunca corta ese hilo”, concluyó el abogado.

El pedido de Diego Maradona a Mario Baudry

Baudry reveló que Diego Maradona le pidió que cuidara de su hijo más pequeño cuando él no estuviera para hacerlo. “Ya me lo venía pidiendo cuando Verónica iba a visitarlo, él me hablaba por su teléfono e intercambiábamos mensajes, porque él no tenía teléfono. Él adoraba estar con Dieguito”.

La palabra de Verónica Ojeda sobre el conflicto de las hermanas de Diego Maradona

Verónica Ojeda se expresó sobre algunas declaraciones de las tías de Dalma y Gianinna y lanzó: “Con Kitty, que es la mamá del ‘Chino’, tenía buena onda. Me llamó después del fallecimiento de Diego y me dijo ‘yo sé, Vero, que vos vas a hacer justicia por mi hermano, juramelo’. Y yo le dije ‘no te tengo que jurar a vos’, yo solamente lo voy a hacer por mi hijo y obviamente que voy a hacer justicia. Después no hablé nunca más con ella. La única que me llamaba era Lili, que después no me llamó nunca más y después de las otras, no me llamó nadie. No me importa”.