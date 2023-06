Los amigos de L-Gante agredieron a un notero de Intrusos en vivo: "Rescatate"

Tensión en vivo: los amigos de L-Gante increparon a un notero de Intrusos y todo salió al aire. Qué pasó con el entorno del cantante detenido.

L-Gante es uno de los hombres más mencionados en las últimas horas. Es que el cantante continúa detenido y, en pleno móvil, sus amigos agredieron a un notero de Intrusos. "Rescatate", fue una de las palabras que los jóvenes utilizaron para enfrentarse al periodista que intentaba hablar con la madre de Elián Valenzuela y la expareja del músico, Tamara Báez.

"Guarda que acá estamos con la menor", sostuvo el cronista, intentando entrevistar a Tamara Báez en las calle de General Rodríguez. Tapando la cara de su hija, la expareja de L-Gante cruzó al notero: "No quiero hablar, por favor, necesito que entiendas. Estoy con mi hija". Ante esta respuesta, el integrante de Intrusos fue en búsqueda de la madre del artista.

"¿Sigue Cipolla (NdeR: el abogado de L-Gante)? ¿Algún mensaje que te gustaría dar para poder entender un poco más esta situación? Se armó un cordón humano acá, es muy complicado trabajar de esta manera. No me toqués, ¿por qué me tocás?", continuó el cronista. Los amigos de L-Gante intentaron separar al periodista de la madre de L-Gante y le dijeron "rescatate". Ante esta situación, el hombre de América TV le respondió: "Rescatate vos".

Tras los inconvenientes, Flor de la V defendió a su cronista y Marcela Tauro reprochó que la madre de L-Gante no se haya detenido a dialogar con el único medio presente. Las imágenes, difundidas por la cuenta oficial de América TV, se hicieron virales en las redes sociales.

Urgentes declaraciones de la mamá de L-Gante tras haber sido encarcelado

Claudia Valenzuela expuso detalles inesperados sobre la detención de L-Gante, quien aún está retenido en el marco de una causa bajo la carátula de privación ilegítima de la libertad. La madre del cantante de cumbia 420 lanzó una serie de graves acusaciones a raíz de esta situación y se mostró con total incertidumbre frente al caso que atormenta a su hijo.

"No pude verlo, está incomunicado, he ido hasta la DDI a llevarle comida y cosas. Sabemos que está bien, le hemos mandado notas pero nada más", sostuvo Claudia en diálogo con el magazine Nosotros a la mañana por El Trece. La detención del joven artista de 23 años se dio el martes 6 de junio en medio de allanamientos de varias propiedades.

La denuncia que persigue a L-Gante se desprende de un episodio ocurrido el 27 de mayo, cuando hubo una presunta pelea con punteros políticos a la salida de un boliche con amenazas a punta de pistola. "¿Demostrar quién es mi hijo? Creo que todo el mundo lo conoce y se demostró. En cuanto a la justicia: en este país la justicia es muy variable y va según cómo sople el viento ese día", señaló.