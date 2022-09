Los 8 Escalones: la extraña confesión de una mujer sobre Bob Marley

Una participante de Los 8 Escalones lanzó una confesión sobre Bob Marley y dejó atónito a Guido Kaczka.

La historia de una participante de Los 8 Escalones del Millón pasó a ser el centro del protagonismo luego de una inesperada confesión sobre la relación que la une al cantante Bob Marley. "Tiene tres años", aseguró la mujer, sorprendiendo a Guido Kaczka.

El conductor se mostró asombrado ante la peculiar descripción de Miriam, una mamá que se animó a participar en el concurso de preguntas y respuestas de El Trece, y no dudó en hacer públicas sus dudas. "Ella es artesana, su sueño es ir a vivir a Jujuy, está terminando el colegio cursando de noche y también está haciendo un curso de estilista", indicó Kaczka, antes de meterse de lleno en el dato curioso.

"Está con la pulserita que se la hizo una de sus hijas, Alma, pero también tiene a Santiago, a Mía, a Lautaro y al más chiquito que le puso Bob Marley", agregó, haciendo hincapié en el nexo que comparte con el cantante de reggae. Adviritendo esto, la mujer señaló: "Se llama Bob Marley Ramírez. Ya tiene rastas Guido, tiene tres años y desde el año pidió solo que se las hicieran porque mamá y papá tienen".

Bromeando, Kaczka interrogó: "¿Pero le ponen mucho 'No woman, no cry'?". Divertida, la artesana que no ocultó su fanatismo por el artista nacido en Jamaica explicó: "Canta obviamente, todo lo que sea reggae le ponés y él baila solo".

Guido Kaczka apuró a un participante de Los 8 Escalones: "No podemos"

Antes de comenzar con el juego de preguntas y respuestas, Guido se dirigió a un concursante y le consultó: "Gustavo, ¿a qué te dedicás?". "Soy chofer de reparto y pochoclero en el verano, en San Bernardo", señaló el hombre. El animador se mostró sorprendido e indagó: "¿Pochoclo en San Bernardo? ¿Dulce y salado?".

"Pochoclo en la playa. Es sólo dulce", le aclaró Gustavo, mientras esperaba a que empezara el desafío. Sin embargo, el presentador de Los 8 Escalones lo cruzó con una pregunta incómoda: "¿No te piden a veces salado?". "Sí, pero no podemos hacerlo en la máquina, solamente es dulce. Se hace sólo pochoclo dulce", explicó el participante.

Rápidamente, Guido Kaczka cambió de tema y aclaró que Gustavo "vive en Villa Martelli...". Y luego le hizo la tradicional consulta del programa: "¿Y el millón para qué sería?". "Es para ayudar a mi familia, hacer arreglos en mi casa, para cambiar el auto porque lo tengo bastante complicado. Un poco de todo...", sostuvo el pochoclero, ilusionado con la posibilidad de ganar en el ciclo de El Trece.