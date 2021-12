Los 5 momentos de la farándula argentina en 2021

Desde el Wandagate a la pelea de L-Gante, cinco momentos protagonizados por famosos argentinos durante este año.

La fárandula argentina llena horas y horas de televisión cada año. Wanda Nara, "La China" Suárez, L-Gante, Horacio Cabak y muchos otras celebridades fueron las involucradas en episodios que tuvieron trascendencia durante el 2021.

Si bien el comienzo de año fue súper agitado, con algunas separaciones e infidelidades, los momentos más fuertes se dieron en el segundo tramo del año. Un top five ATR.

Cabak, infidelidad y separación

Horacio Cabak venía levantando su perfil desde 2020. Con cada vez más minutos en la televisión, el conductor también se mostró muy agresivo desde Twitter, donde se sumó a proclamas libertarias y atacó al Gobierno.

A comienzos de este año volvió a ser noticia, pero esta vez por su constante maltrato a Sofía "Jujuy" Jiménez, que condujo con él un programa veraniego por la pantalla de América. Sin química y con muchos encontronazos al aire, la modelo luego denunció su comportamiento.

No obstante, una bomba interrumpió el momento de Cabak y potenció las polémicas a su alrededor. Su esposa Verónica Soldato, con quien tenía una relación de 27 años, descubrió que el presentador le era infiel y lo expuso en todos lados. Ella encontró un celular donde había mensajes románticos con una fotógrafa y comenzó a difundirlo en los medios.

El hecho provocó el alejamiento temporal del conductor tanto de Polémica en el Bar como de otros ciclos. Sin embargo, nunca logró asentarse de nuevo en el programa de América y terminó renunciando tras varias peleas con sus compañeros.

Antonio Laje acusado de maltratador

El periodista Antonio Laje quedó en el centro de las miradas durante los últimos meses del año: María Belén Ludueña se despidió del programa en medio de un incontrolable llanto y la actitud fría del conductor llamó la atención. En pocos minutos, el rumor de que la periodista había sufrido acoso laboral corrió por todos lados.

La situación despertó mensajes sugerentes de otras personalidades del ambiente que tenían información sobre Laje. Finalmente, otras mujeres que pasaron por el Buenos Días América (América TV) alzaron la voz y dieron más testimonios sobre las actitudes maltratadoras del presentador.

Eugenia Morea, Sandra Igelka y Fiorella Vitelli, fueron algunas de las excompañeras que dieron su testimonio. Laje terminó brindando un descargo en vivo, pero aún continúa en la programación de América.

Las denuncias contra Fabián Gianola por abuso sexual y violación

El actor Fabián Gianola había sido denunciado en la Justicia tiempo atrás por abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal. Si bien la causa no tuvo novedades durante un largo tiempo, en las últimas semanas de 2021 todo se reactivó y la posibilidad de que el humorista vaya preso estuvo latente.

Gianola afronta seis denuncias en su contra, realizadas por dos excompañeras de trabajo. A las realizadas en la Justicia se sumaron algunas denuncias públicas de otras personas que trabajaron con él, luego de que fuera citado a prestar declaración indagatoria.

Previo a dar respuestas en la Justicia, Gianola grabó un video en el que se declaró inocente y apuntó contra las denunciantes. Finalmente, al humorista se le dictó la falta de mérito y la causa continúa.

L-Gante, casi a las trompadas por defender a Wanda Nara

L-Gante fue sin dudas la figura del año. El cantante de cumbia 420 hizo escuchar su música en todos lados y llegó a ser nombrado por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero así como le llegó la fama, también le llegaron los escándalos: desde la breve separación de su pareja, hasta diversas peleas y falsas noticias sobre estrafalarios reclamos para su camarín durante los shows.

No obstante, el conflicto más grande lo vivió cuando participó de la presentación de la pelea entre el "Chino" Maidana y el youtuber Yao Cabrera. En el evento, L-Gante casi termina a las piñas con Christian Manzanelli, representante de Cabrera: "Rompió una copa y me la quiso clavar. Yo ya le mandé el video a Fernando Burlando y voy a hacer la denuncia. Lo hizo delante de todos. Había 200 personas y están todas las filmaciones. Estaba re drogado y no lo podían controlar”, denunció el empresario.

Según trascendió posteriormente, el enojo del cantante estuvo motivado porque Wanda Nara fue acosada, otra de las famosas presentes en el evento, y él apunto contra Manzanelli. El representante hizo la denuncia en la Justicia y finalmente L-Gante fue imputado por tentativa de homicidio.

El Wandagate

El escándalo del año tuvo un triángulo amoroso como eje central. Wanda Nara descubrió un intento de infidelidad de su marido, el futbolista Mauro Icardi, con otra famosa: Eugenia "La China" Suárez.

El conflicto escaló en minutos, ya que Wanda no tardó en exponer todo en las redes sociales con una storie de Instagram un tanto enigmática, que los especialistas en farándula no tardaron en descifrar.

De ahí en más, sucedió de todo: idas y venidas entre Icardi y Wanda, que hoy permanecen juntos; otros famosos que rompieorn amistad con "La China" o tomaron partido por una de las partes; entrevistas exclusivas para las plataformas de streaming; un duro descargo de Suárez; toneladas de memes y muchos dardos por redes sociales.

Si bien todo pareció tranquilizarse, está claro que este conflicto sigue latente y promete algunos capítulos más.