Locho Loccisano y un fuerte reclamo a Alex Caniggia: "No entiendo"

El modelo contestó una pregunta al hueso del conductor y expuso una llamativa actitud del famoso influencer.

El vínculo entre Alex Caniggia y Locho Loccisano tuvo altibajos a lo largo de El Hotel de los Famosos. Sin embargo, justo cuando parecía que ambos artistas habían levantado la bandera de la paz y se habían hecho amigos, el hermano de Charlotte Caniggia se ofendió con el movilero y le dio completamente la espalda. Pero Locho le exigió explicaciones.

Luego de que Alex Caniggia se desvinculara de "La Familia" y se hiciera amigo de Locho Loccisano, todo apuntaba a que El Hotel empezaría un nuevo episodio en donde los concursantes se llevaran bien. Pero de un momento para el otro, Caniggia se enojó con su compañero y, sin darle explicaciones, cortó la relación que tanto les había costado forjar.

Luego de que Locho Loccisano ganara la inmunidad de la semana por votación de sus compañeros (lo que lo eximió de participar de los juegos que podrían nominarlo a la eliminación), Alex decidió cortar su vínculo. Frente a la repentina actitud del influencer, "El Chino" Leunis indagó sobre el tema.

"¿Viste que dije?, Dije que duraba poco pero lo que duró lo disfruté", comenzó por decir Locho Loccisano sobre su vínculo con Alex Caniggia. En ese momento, el infleuncer aseguró que "Locho ya no era ni su amigo, ni su hermano", lo que llamó mucho la atención de los demás concursantes, menos a Martín Salwe, que aseguró que "era obvio que Alex siempre lo había odiado".

"Yo no entiendo por qué se peleó conmigo. Le pregunté si era un juego a ver si yo también jugaba, pero me dijo que no. Y eso que le consulté en privado", determinó Locho Loccisano picante, pero no obtuvo respuesta por parte de Alex Caniggia.

La confesión de Martín Salwe a Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos

Martín Salwe realizó una sentida confesión en El Hotel de los Famosos. Bajo la mirada de todos, le habló cara a cara a Locho Loccisano para manifestar varias sensaciones durante este tiempo en el reality show de El Trece.

Falta muy poco tiempo para que finalice El Hotel de los Famosos y los participantes son cada vez menos. Se busca apelar a la estrategia para sobrevivir y llegar a la final, por lo que se vio una situación en ese sentido protagonizada por Martín Salwe y Locho Loccisano. Entre todos debían decidir a quién darle inmunidad y llegó el turno del locutor de ShowMatch, quien votó al influencer para el asombro de todos. "Estoy tan sorpresa como todos ustedes eh", expresó Locho.

"¡Son mejores amigos!", gritó Alex Caniggia desde atrás cuando Salwe comenzó a hablar al respecto de su decisión. "La realidad es que también es lógico votarlo a Alex, pero así estaríamos en la misma condición. Él va a jugar y yo también", indicó.

Al mismo tiempo, se refirió a su actitud para con Locho, repudiada por el público de El Hotel de los Famosos y parte del staff. "También te debo unas disculpas por algún momento que te hice pasar mal, te lo digo de corazón, no sé cuántos momentos me pueden quedar acá adentro del hotel y siento que tengo que hacerlo en el mismo espacio donde cometí el error", destacó mientras se saludaban con un abrazo.