Lo echó del programa: la insólita defensa del abogado de Gianola que enfureció a Sandra Borghi

El abogado de Gianola lanzó una frase que Sandra Borghi no pudo soportar. La conductora de Nosotros a la mañana optó por finalizar la entrevista.

Durante la mañana del martes se vivió un momento realmente tenso entre Sandra Borghi y el defensor de Fabián Gianola. El actor, acusado por acoso por diferentes protagonistas, tiene como abogado a Adrián Tenca. Justamente fue éste quien lanzó una insólita defensa en Nosotros a la mañana y por la cual la conductora optó por sacarlo del aire.

"Yo no tengo ninguna causa, yo soy defensor. Lo digo en serio para que no se confunda al defensor con el imputado. Te lo digo con un tono simpático. Fabián Gianola será defendido como lo marca la constitución y el derecho penal con todas las denuncias. Me gustaría hacer una diferencia conceptual, no respecto de Gianola sino en general porque lo vengo escuchando hace tiempo. En Argentina, el acoso sexual no es delito”, lanzó Tenca, sorprendiendo a Sandra Borghi.

Por su parte, la conductora de El Trece le respondió: "Hubo proyectos que nunca se sancionaron. Yo tengo un libro escrito que se llama El acoso sexual. En la ciudad en algunos casos no es un delito sino una contravención. Pero a nivel nacional no es un delito. Esta va a ser su defensa, Doctor Tenca…”. En ese instante, Tenca se mostró alterado y comenzó a elevar su furia.

Tenca se enojó con Sandra Borghi: "No me chicanees"

Claramente molesto por la ironía de Sandra Borghi al consultarle si esa sería su defensa, Tenca no dudó en responderle con furia: “No, no. No me chicanees porque te estoy hablando con respeto. No va a ser mi defensa porque las denuncias son por abuso”.

“Doctor, le voy a decir algo, usted está un poco alterado. Nosotros no tenemos nada… No se equivoque de enemigo, doctor Tenca. Arrancamos la entrevista y dijo que es abogado, no estúpido. Le contestó mal a mi compañero, me dice que no lo chicanee... Con todo respeto, doctor Tenca, yo no lo chicaneo, le hago preguntas y usted responde. Y si le molesta y se siente chicaneado, corte la comunicación y listo porque ha sido una comunicación con muchos problemas”, exclamó Sandra Borghi, quien luego procedió a finalizar la entrevista.

El abogado de Gianola quiso seguir en el programa, pero Sandra Borghi lo despidió

Al escuchar a Sandra Borghi y reconocer que estaba teniendo sus últimos segundos en vivo, Tenca intentó calmar las aguas: “No, con respeto… Yo no le corto a nadie…. Esa no va a ser mi defensa de ninguna manera porque Gianola fue denunciado por abuso y no por acoso. Lo digo desde un punto de vista conceptual, no tengo ningún enojo”

"Gracias, doctor Tenca. Que pase buen día, hasta luego”, respondió Sandra Borghi, quien optó por finalizar la comunicación. La misma se vio alterada por las declaraciones repudiables y desafiantes de quien defiende a Fabián Gianola.