Llora Adrián Suar: murió en Mar del Plata una popular actriz de El Trece

La artista tenía 86 años y aún se desconocen las causas de su muerte. De quién se trata.

Una histórica actriz argentina murió a los 86 años en Mar del Plata y causó conmoción en el mundo de la televisión. Se trata de Haydée Padilla, quien fue conocida por su popular personaje llamado La Chona y contó con una amplia trayectoria en los medios artísticos locales.

La Asociación Argentina de Actores emitió un comunicado oficial para informar sobre el deceso de la actriz que falleció en Mar del Plata, donde falleció en horas de la madrugada del miércoles 14 de diciembre. Allí se radicó hace un tiempo junto a su hija y todavía no se saben las razones de su muerte.

Haydee Padilla trabajó en televisión, cine, teatro y radio. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de la actriz Haydée Padilla, afiliada a nuestro sindicato desde 1966. Tuvo una destacada trayectoria en teatro, cine, televisión y radio. Su personaje de "La Chona" le otorgó una gran popularidad", escribieron desde la entidad.

"Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este momento de tristeza. Su deceso se produjo esta madrugada en la ciudad de Mar del Plata, donde residía con su hija", añadieron. La prestigiosa actriz trabajó en El Trece durante la década del 70 y 80. Además, estuvo en la telenovela Por amor a vos en 2008, con Adrián Suar como gerente de programación del canal.

Tiembla El Trece: Mirtha Legrand habló de su futuro en la TV

Mirtha Legrand generó preocupación en El Trece al hablar de su futuro en la televisión argentina y reveló cuáles son sus planes tanto para este año como para el próximo. "De eso se va a encargar Nacho Viale", aseguró Luis Monti sobre la charla que mantuvo con la diva para saber qué desea hacer con su histórico programa, al que volvió hace solo unas semanas luego de una ausencia de dos años y medio por la pandemia.

Mucho se habló en la previa al regreso de Mirtha Legrand a la pantalla de El Trece después su extenso alejamiento para cuidarse del coronavirus. Las negociaciones para que la diva volviera a la señal del Grupo Clarín se extendieron más de lo esperado y las especulaciones sobre una posible mala relación entre la productora de Nacho Viale y la gerencia de El Trece se acumularon.

Por eso sorprendió que Luis Monti revelara que Mirtha Legrand le había contado cuáles eran sus deseos laborales para el 2023, a tan solo unas semanas de regresar a la televisión argentina. "Volvería en marzo, lo mismo que ahora", le dijo la diva al periodista por WhatsApp, como mostró en su celular durante la emisión de Entrometidos en la Tarde (Net TV).

Además, confirmó que la presente temporada culminará dentro de muy poco: el 17 de diciembre. "Estoy re contenta haciendo los sábados, el canal y la familia también. Me encanta hacerlo, no me abruma. Tengo un excelente equipo", agregó Mirtha Legrand en su intercambio con Luis Monti. Cabe recordar que mientras la histórica conductora está al frente de La noche de Mirtha en los sábados, Juana Viale quedó a cargo de Almorzando con Juana de los domingos al mediodía.