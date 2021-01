Felicitas Pizarro tuvo su último día en El Gran Premio de la Cocina y su despedida fue a puro llanto. La cocinera comenzará con su licencia de maternidad por su embarazo y dará a luz a Indalecio, su segundo hijo con Santiago Solernó.

Este miércoles 6 de enero se emitió el último programa del que Felicitas formará parte y no pudo evitar la emoción: al anunciar su retirada, se quebró en llanta y se despidió con unas emotivas palabras que hicieron que Christian Petersen también llore.

En un principio, Pizarro no quería hablar a cámara sobre su retirada. Pero Carina Zampini la invitó a decir unas palabras. "Es un día especial para todos nosotros porque llegó el momento de dejarla ir por un ratito, porque Indalecio está pidiendo pista. Feli, te pedimos que te acerques", anunció la conductora y le cedió el lugar a la querida cocinera.

Al notar que Pizarro comenzó a lagrimear, Zampini le dedicó un mensaje de despedida: "Nuestra panzona de El gran premio de la cocina hoy está así desde que llegamos porque es su último día. Mañana comienza su licencia por maternidad porque Indalecio quiere salir, además Ramón (su primer hijo) y Santi la quieren en casa y quieren disfrutar también la panza. Hermosa y todo el embarazo hermoso, te vamos a extrañar un montón".

Las palabras de Felicitas Pizarro

Desbordada de emoción, Pizarro se animó a expresar unas palabras. “¿Tengo que hablar?”, preguntó la cocinera entre lágrimas y finalmente, expresó: “Les quiero agradecer un montón porque desde que me enteré que estaba embarazada, creo que lo dije primero acá antes de que a mi mamá y a mi papá, porque había una pandemia, tenía que trabajar y me daba miedo”.

La chef llenó de elogios a todos sus compañeros de programa: “Todos me trataron bárbaro, todo el tiempo. Cari, siendo mamá y mujer, siempre estuvo muy atenta a todo, Juan me hacía los mejores piropos del mundo para una embarazada”.

“Voy a extrañar un montón a Chris y a Mauri, los quiero un montón. Desde que llegó Mauri trajo un montón de alegría al programa y Chris es un gran amigo, muy generoso y muy compañero. Lo quiero un montón y paso más tiempo con él que con mi marido, así que también nos peleamos”, agregó entre lágrimas.

"Estoy feliz y me voy a hacer el trabajo más lindo del mundo, que es el de ser mamá. Seré mamá de dos, así que después les cuento cómo me va”, siguió diciendo Felicitas y afirmó que, ahora que dejará su lugar en el programa, seguirá el reality de cocina desde su casa: “Gracias a ustedes, los voy a ver por tele, voy a ver la final de El Gran Premio por televisión, los veo cocinando muy bien, me despido, pero voy a estar siguiéndolos”.