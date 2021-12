Llamativa reacción de Ricardo Darín al ser consultado por el país: "No la vivo"

El actor esquivó una pregunta sobre la actualidad de Argentina, en su salida del programa de Mirtha Legrand.

Ricardo Darín fue noticia en los últimos días por su participación en el programa que significó el regreso a la televisión para Mirtha Legrand, después de muchos meses sin desempeñarse frente a las cámaras. En la salida de los estudios donde se graba el ciclo de El Trece, el actor respondió preguntas de los periodista, pero hubo una que lo dejó en evidencia.

"La pasé genial, Mirtha es increíble, fantástica, extraordinaria. Empezó, según dijo ella, un poquito nerviosa, es lógico. Y terminó feliz. Tenía la incertidumbre de cómo es volver. Parece que la pasó bien y todos ayudaron a que eso suceda", comentó, en diálogo con el cornista de LAM.

Luego, el actor continuó sobre su alegría por haber formado parte de la mesa, junto con Jey Mammón, Darío Barassi y Diego Torres: "Estoy contento de haber sido invitado como todos los chicos que estuvieron en la mesa dijeron. Acompañarla en este momento, más allá del afecto que uno pueda sentir por ella, en mi caso particular, es una agradecimiento eterno por todas las veces que nos hizo la gamba toda vez que uno necesito promocionar y contar algo, ella siempre estuvo dispuesta".

Cuando un movilero de América TV le preguntó acerca de la actualidad del país, Darín expuso su desinterés en opinar. "¿Cómo vivís este momento tan particular de la Argentina, de la economía, de la pandemia?", enunció el periodista y el artista respondió: "No, no, no la vivo".

Las palabras de admiración de Ricardo Darín a su hijo

"Es un tipo que se hizo: se hizo con sus propios cánones, con sus propias herramientas. Eligió un camino más forzoso y más farragoso, pero propio. Y hoy lo veo con una gran capacidad de análisis que termina llevándola, por consiguiente, a su trabajo porque es muy profesional, es muy enfocado para analizar qué cosas debe hacer y qué cosas no y cómo debería hacerlas", expresó Darín, en diálogo con Julio Leiva, sobre la carrera del "Chino".

El actor se comparó con su hijo y evidenció las diferencias: "Lo veo mucho más analítico que yo. A su edad yo era un disparate, un disparate. Yo soy un milagro viviente porque no sé como llegué hasta acá. Honestamente lo digo. Yo veo sus planteos, sus análisis y sus reflexiones y digo: 'Qué hubiera pasado conmigo si yo hubiese tenido la oportunidad de reflexionar de esa forma', aún teniendo en cuenta que yo creía que era muy inteligente en ese momento".