Lizy Tagliani quebró en llanto en pleno vivo y causó emoción: "Nunca más"

La celebridad recordó un momento de su juventud y se conmocionó en diálogo con Flor de Equipo. Lizy Tagliani recordó a su madre, quien falleció hace más de diez años.

Lizy Tagliani protagonizó un emotivo momento en medio de una entrevista en Flor de Equipo al recordar a una de las personas más importantes de su vida. La conductora de televisión presentó a su novio en el ciclo y aludió a los consejos que una allegada familiar fallecida hace más de diez años le dejó.

La capocómica se expresó sobre cómo vivió la entrega de los Martín Fierro y se refirió al aspeto culiunario del evento. "Yo los miraba en mi casa pensando que nunca iba a tener un plato así enfrente mío", enunció al respecto y añadió un tierno comentario sobre cómo su madre se las arreglaba para no hacer notoria la escasez económica que vivía su familia.

"Mi mamá me hacía lo que ahora se le dice brusqueta; agarraba pan y le ponía tomate y aceite arriba. Pero nunca me dijo que no había para comer. Eso es algo que me quedó muy grabado de mi mamá", continuó con su relato Lizy. Y concluyó: "Ella decía: 'A comer' y comíamos, nunca se quejaba de que no teníamos esto o lo otro. Era lo que había y era la cena. Me quedó eso de agradecer todo".

Tagliani continuó con su relato en alusión al motivo por el que no considera a las cábalas en su vida y esbozó: "Qué mejor me puede pasar en la vida. Con toda la suerte que tuve mirá que voy a estar poniéndome más cosas para que me vaya mejor".

El emotivo recuerdo de Lizy que la llevó hasta las lágrimas

La emoción llegó a la diva cuando comenzó a hablar de sus proyecto de joven en relación a su mamá y reveló que tenía pensado trabajar mucho en la peluquería hasta que su madre tuviera 70, para poder forjar una estabilidad económica para ambas, y calculaba que su madre viviría hasta los 85, por lo que en esos quince años iban a poder hacer muchas cosas juntas. "No la veía por todo un mes o dos meses, porque trabajaba de lunes a lunes 12 horas por día. Solo hablaba con ella tres veces por día, todos los días. Pero no la veía", enunció Lizy.

"Le hice el muro de la casa, me compré un autito, fui haciendo cosas. Yo me la pasé planeando lo que íbamos a hacer en esos quince años, los viajes, todo. La cosa es que se murió a los 69", soltó la conductora. Y agregó: "Cuando volví de su entierro me dije: 'Nunca más voy a querer ganarle al tiempo. Que el tiempo me encuentre'. A partir de ese momento empecé a disfrutar de cada momento".

Las palabras que el huromista "Campi" tuvo para con Lizy después de su relato, basadas en la resiliencia y la ausencia de resentimiento en su personalidad, hicieron que la cómica no puediera contener las lágrimas al aire.