Lizy Tagliani contó por primera vez que sufrió abusos en su infancia: "Desde los cinco"

La capocómica abrió su corazón en Telefe y causó emoción en el estudio. Lizy Tagliani contó que un familiar abusó de ella en su niñez.

Lizy Tagliani se pronunció sobre los abusos que sufrió en su infancia por parte de un tío, por primera vez en televisión. La conductora de Telefe dialogó con Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi al respecto.

"No tuve buenas experiencias dentro de mi familia. Desde muy chiquitita, desde los cinco años. Por eso yo después, con el tiempo, aprendí a defenderme sola", comenzó su descargo Tagliani y Barbarossa se dio cuenta al instante qué le quería decir su entrevistada. "¿Tu mamá sabía?", preguntó la conductora que reemplazó a Jey Mammón en La Peña.

Lizy aseguró que nunca le dijo en primera persona a su mamá sobre lo que le había sucedido en su infancia pero sospecha que se pudo haber enterado por terceros. "Era alguien que ella amaba mucho. Y cuando yo comprendí la gravedad de la situación preferí no hablarlo porque a la vez era la única persona que me ayudaba (su abusador), que me daba trabajo, cuando yo tendría 14 años. Además, yo quería mucho a mis tías y también, cuando me di cuenta de que lo que hacía no era correcto, se lo dije a él y él me dijo que yo lo provocaba, que era culpa mía porque él estaba durmiendo una siesta y yo era la persona que lo provocaba", agregó la futura conductora de Got Talent en Telefe.

"Con eso pasé mucho tiempo. Yo creo que mis tías alguna vez vieron algo. A mí me encanta el corso, siempre me gustó. Desde donde vivíamos, teníamos que hacer como diez cuadras para llegar y había que atravesar un campito. Ahí teníamos que doblar a la izquierda. Yo ahí ya tendría 10, 11 años", continuó la actriz recientemente casada. Y siguió en alusión a una de las amenazas que le hacía su abusador: "Íbamos con una primita caminando por el campo, de noche, y él hacía que mi primita mirara para otro lado y... bueno. También me decía que si yo no lo hacía, él iba a matar a mi primita".

Georgina le preguntó a Lizy si toda su infancia fue de esa manera y ella respondió que sí. Al instante, la presentadora se levantó de su silla y le dio un estrujado abrazo a la humorista. "Entonces yo después empecé a sentir que era común eso. Cuando tuve la oportunidad de no hablarle, nunca más le dirigí la palabra. No me acerqué nunca más. A pesar de que sabía que seguía vivo, porque era una persona muy querida por mi mamá. Pero mamá tenía muy poquitas cosas que la hacían feliz y él la hacía feliz. Por eso nunca me atreví a contarle la verdad", reconoció la exjurado de Quién es la Máscara.

"No tengo traumas ni remordimientos; es parte de algo que me pasó. Es como que me lastimaron mucho y lo sané. Nunca lo conté a esto, ni a mis amigos. Después tuve muchas cosas lindas en mi vida", aseguró Tagliani. La capocómica recordó que cuando su mamá se casó, algunos años más tarde, su entonces padrastro tenía once hermanos, por ende, ella tenía once tíos. "Yo con todo eso que vivía, para mí era normal. Entonces a mí me gustaba. Y ellos jamás se me insinuaron ni nada, al contrario, me corregían. Ellos me acomodaron para saber que lo que yo hacía no estaba bien y que nadie me podía hacer eso. Me ayudaron muchísimo", concluyó Lizy.

El posteo de Lizy Tagliani sobre el día en que su mamá falleció

"11 años de aquel 8 de diciembre... suena el teléfono y de repente todo se paralizó, yo estaba en el festejo de cumple de Jorge (Ibáñez) y de fondo cantaba Cecilia Milone con voz de Libertad Lamarque tu cantante preferida, es como si estabas allí despidiéndote diciéndome no pasa nada, me voy pero todo va a estar bien, como cuando te ibas al trabajo", soltó Lizy en alusión al momento en que le avisaron que su mamá había muerto. Y sumó: "Desde ese día hasta hoy te he recordado todo el tiempo tantas historias juntas... yo bajo tu falda amarilla, yo de tu mano, yo sentada en un banquito entre tus piernas, yo parada al lado tuyo, yo esperándote en la esquina a que regresaras yo siempre necesitándote".