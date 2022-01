Lizy Tagliani anunció su separación de Leo Alturria: "Hace dos meses no somos novios"

Lizy Tagliani anunció su separación con Leo Alturria, con quien había comenzado una relación en 2019.

Lizy Tagliani anunció su separacón con Leo Alturria después de casi tres años de romance. Ambos se habían conocido en 2019 en el programa conducido por ella, El precio justo, después de que él se presentara para participar en la tribuna. Ahora, ella anunció la noticia a través de un posteo en Instagram.

Lizy y Leo eran una de las parejas preferidas entre los televidentes. Su historia de amor tenía conmovidos a todos sus fanáticos y la noticia les resultó totalmente inesperada, a pesar de que ya habían pasado por otra crisis anteriormente. La conductora explicó que llevan dos meses separados y que recién ahora eligieron hacerlo público, a pesar de que él no estaba del todo convencido de contarlo.

“Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con @leoalturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos”, escribió Tagliani en la publicación, acompañada con una foto de los dos en uno de sus viajes.

“Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si Dios quiere. Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma el amor mutó pero aun sigue siendo sólido”, continuó.

Evitando dar detalles sobre los motivos de su ruptura, Lizy cerró el posteo con un remate muy cómico y característico de su personalidad: “Él no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros jajjajajajjaja”. Este final inesperado sacó varias risas entre sus seguidores, que le desearon lo mejor y le enviaron mensajes de apoyo.

Entre los comentarios, Leo le respondió que él también estaba muy agradecido por toda su relación y que uno "no le pone un fin a las cosas porque sí" sino que simplemente se van dando. "Jaja!! Sos terrible, te van a escribir, no lo dudes. Yo también compartí con vos muchas cosas, conocí mucha gente, tus amistades y que ahora son los míos también, eso no va a cambiar en nada. Lo que vivimos y el tiempo que duró fue hermoso, nos amamos y nos disfrutamos sin miedos. Agradecido por todo por tu amor, tu confianza. Pero ahora te miraré con ojos de amigos. Te quiero", le escribió.

¿Cómo se conocieron Lizzy Tagliani y Leo Alturria?

Al confirmar su romance, Leo contó en detalle cómo había sido el día en que se conocieron en El precio justo. “Yo voy a programas, es mi hobbie, y Lizy me fichó en el programa de Nico Occchiato, entonces me llamaron para El precio justo. Fui, se acercó a la tribuna y me dijo que era muy lindo. Después me mandó un mensaje por Instagram. Me encaró ella”, recordó.

Se dice que una de sus peleas más grandes tuvo que ver con las críticas que él recibió a lo largo de toda su relación, como todas las demás parejas famosas de la farándula que sufren las presiones de la exposición. “Dicen que me gusta la fama y yo me siento famoso de antes porque ese camino me lo busqué yo. Vine de Embalse a una ciudad enorme y me mandé a hacer castings y es un orgullo. Que en las redes digan lo que quieran”, cerró.