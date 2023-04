Listorti se animó y contó lo peor de trabajar con Marcelo Tinelli: "No quedaba opción"

José María Listorti confirmó un secreto a voces sobre su pasado con Tinelli. Qué dijo el humorista y exintegrante de VideoMatch y ShowMatch.

José María Listorti es uno de los humoristas argentinos más reconocidos de los últimos años y exintegrante de El Show de VideoMatch. Allí se desempeñó siendo figura fundamental del programa conducido por Marcelo Tinelli. Sin embargo, en las últimas horas reveló un detalle que muchos imaginaban sobre el día a día laboral con "El Cabezón".

En diálogo con Teleshow, José María Listorti confirmó que hubo momentos en los que se sintió incómodo aún en su cúspide como lo fue trabajar en VideoMatch. De todos modos, siente gratitud inmensa hacia Tinelli: "A Marcelo le debo todo, como otros muchos a los que apostó siendo desconocidos. Y eso no se olvida jamás”

Sobre sus personajes, Listorti aseguró que no los mira en videos y confirmó cuál era el que "odiaba" interpretar. “Me pone muy nervioso. A la distancia, me incomoda ver cómo incomodo a otros. Odiaba hacer El jugo loco”, manifestó José María, y agregó: "Pero a una de las hijas de Marcelo (Tinelli) le divertía y no me quedaba mucha opción”. De este modo, quedó confirmado que estar bajo el mando del famoso conductor también traía estas consecuencias producto de las preferencias personales.

Listorti se quebró y contó lo que nadie sabía de su esposa

José María Listorti reveló lo que nadie sabía sobre su relación con Mónica González. Ella es su esposa y madre de sus dos hijos, Franco y Bruno, y con quien comparte la vida hace 18 años. Entrevistado por Ángel de Brito, el humorista se quebró al detallar aspectos privados de su convivencia.

"A Mónica la conocí trabajando, hace 18 años ya. Es una compañera que, si hay otra vida hice las cosas bien, porque el premio más grande que tengo es Mónica, es impresionante", comenzó diciendo Listorti. Visiblemente conmovido, el comediante agregó en LAM: "Me hace feliz, no sé cómo explicarlo. Es como cuando volves a tu casa con ganas, y me espera con el mate y hablamos y proyectamos viajes. Hacemos mucho, mucho de lo que grabamos para las redes es idea de ella".

"Si discutimos, por supuesto, pero por pavadas. Tenemos una premisa que la cumplimos la mayoría de las veces que es no irnos a dormir peleados, nos podemos pelear durante todo el día, pero a la noche tenemos que abrazarnos, darnos la mano, hablar de lo que pasó. Es mutuo. Ella me hace feliz y mis hijos también", sentenció José María Listorti.