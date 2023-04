Listorti recordó el día en que recibió una propuesta indecente en una cámara oculta: "Una chica arrancó"

El conductor de televisión se pronunció sobre un insólito momento vivo en una cámara oculta de VideoMatch. José María Listorti contó con lujo de detalles una situación.

José María Listorti sorprendió a todos los televidentes al referirse a una impensada anécdota que vivió cuando hacía las cámaras ocultas en VideoMatch. El conductor de ciclos como Este es el Show y Hay que Ver dio a conocer que una figura del espectáculo vivió una situación que la avergonzó al punto de retirarse del lugar donde grababan.

"¿Es verdad que en una cámara oculta, vos te hacías el baboso y una chica arrancó?", preguntó Estefanía Berardi, panelista de LAM, ciclo al que Listorti acudió como invitado. En ese momento, el humorista y locutor aseguró que esa anécdota era cierta y dio detalles sobre cómo vivió la misma.

"Había una cámara oculta en la cual yo, a las invitadas, les preguntaba: '¿cuánto cobras?'. Y hubo una que me dijo que sí. El chiste era que yo intentaba seducirla de una manera muy torpe. Me acuerdo que mira a los costados y me dice: 'por ser vos'", enunció Listorti. Y sumó: "Bajó Gustavo Paván y le aclaró que era una cámara oculta. Se fue y nunca más volvió".

José María Listorti, sobre el humor

"El humor, como cualquier otra expresión artística, no debería tener límites. El músico, el poeta, el pintor y el autor de la novela policial más cruda, no se limitan en sus obras. ¿Por qué los comediantes deberíamos hacerlo? ¿Un chiste hiere más que una escena de violación en cine?", comenzó su descargo Listorti sobre la corrección política que empezó a haber en los últimos años en relación al humor. Y sumó: "Ojo, no lo critico. Lo pienso en voz alta: ¿cuál es la lógica? Polémico. Fijate lo que está pasando con División Palermo. ¿Por qué tiene éxito? Porque demostró que es posible hacer humor con un personaje en silla de ruedas, con uno no vidente y hasta con el racismo. Últimamente estamos tan políticamente correctos con la comicidad. 'No, esto no. Aquello no. Eso tampoco. A ver si herimos a éste o al otro'".

El humorista dialogó con Infobae sobre este tema y se mostró seguro en su defensa a los no límites en el humor. "¡Qué bueno que alguien lo hizo porque estábamos tan boludos!'. ¿Cuándo un chiste debe dejar de hacerse? ¿Qué número de gente ofendida bastaría para la cancelación? ¿Con una sola persona es suficiente? ¿Si te digo que la escena de abuso de tal película me incomodó, se baja de cartel? Pero sólo pareciese generar polémica en el terreno del humor", cerró.