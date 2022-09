Lissa Vera disparó contra La Voz Argentina: "Juegan con la ilusión de la gente"

Lissa Vera se sumó a las fuertes críticas contra La Voz Argentina tras su final.

Lissa Vera se sumó a las fuertes críticas que recibió La Voz Argentina en los últimos días por el final del exitoso certamen musical de Telefe. "Juegan con la ilusión de la gente", aseguró la cantante, quien llegó a la popularidad gracias a Bandana, el grupo que en el 2001 conformaron las ganadoras de Popstars.

El final de La Voz Argentina generó mucha repercusión más allá de los excelentes números que el ciclo alcanzó durante su estadía en la pantalla de Telefe. Hace solo unos días Julia Ferrón, que quedó eliminada en cuartos de final, realizó una serie de fuertes denuncias, en las que apuntó en particular contra Mau y Ricky Montaner.

Pero eso no fue todo, porque la reconocida Lissa Vera también se sumó a las fuertes críticas contra el certamen en el que Yhosva Montoya se coronó como campeón. "Me parece raro que se siga pensando que se tira para el lado del hombre cuando las que hacen el ruido son las mujeres. A veces, las mujeres somos chacales de las propias mujeres", comenzó contando la ex-Bandana en una charla con Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad), respecto a que los ganadores de todas las ediciones fueron hombres, uno de los comentarios más repetidas.

La exparticipante de El hotel de los famosos agregó, durísima: "Lo último que pasa con castings de canto y los que ganan es como que se corta, no veo una carrera sostenida en el tiempo, juegan con la ilusión de la gente". "Debería ser más fácil armarle una carrera que hacerlos pasar por un concurso si total los dejan colgados", sumó muy crítica Lissa Vera.

Conocedora de esta clase de formatos, Lissa Vera apuntó finalmente contra La Voz por la ausencia de un plan para los participantes una vez que termina el certamen. "No hay un plan de marketing para que esa persona tenga una carrera, tendría que ser como la catapulta y, sin embargo, ahí quedó, ni siquiera me acuerdo de los nombres de los ganadores. Está todo abocado al programa, pero no hay un marketing post programa", cerró la cantante.

Ricky Montaner explotó contra Telefe en la final de La Voz Argentina

La Voz Argentina (Telefe) llegó a su gran final, consagrando a Yhosva Montoya como ganador por el team de Soledad Pastorutti, y se vivió un clima de mucha emoción y festejos en el set. Sin embargo, Ricky Montaner no pudo evitar soltar una fuerte queja en vivo contra el canal, justo en el momento exacto en el que Marley anunciaba al ganador.

Aparentemente, para Telefe fue difícil acomodar los horarios de manera perfecta para que La Voz terminara a la hora pautada, especialmente porque el programa fue grabado en vivo. Justo minutos después, iba a empezar Quién es la Máscara, la nueva apuesta del canal que sigue el mismo formato de La Voz. Es por esto que el hijo de Ricardo Montaner soltó un comentario de queja en vivo contra la producción.

Todo ocurrió cuando "La Sole" y Lali Espósito estaba en escenario junto a los participantes finalistas. "Perdón, eh, pero nos tenemos que apurar porque ya empieza La Máscara", advirtió Marley mientras sacaba el resultado final del sobre. "La Máscara no puede esperar... ¿Qué divertido, no?", se escuchó a Ricky decir de fondo. Mientras Pastorutti soltó una risa, el resto de los presentes hicieron un silencio incómodo y siguieron como si nada hubiese pasado.