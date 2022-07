Lissa Vera apuntó contra Locho Loccisano tras su salida de El Hotel de los Famosos: "Me extorsionó"

Una vez fuera de El Hotel de los Famosos, Lissa Vera reveló las traiciones que Locho Loccisano le hizo en el reality.

Lissa Vera salió de El Hotel de los Famosos (El Trece) y rompió el silencio sobre Locho Loccisano, su excompañero en el reality. En su descargo, la cantante aseguró que el mediático se aprovechó de ella durante toda la competencia y que la usó para su propio beneficio.

La exBandana había sido acusada de traicionera por haber votado a Locho para ser eliminado. Sin embargo, ahora contó su versión de los hechos en diálogo con LAM (América TV) y explicó por qué lejos de ser la víctima, Loccisano la manipuló y tomó ventaja de ella a lo largo del certamen.

“Locho es un extorsionador. A mí me extorsionó, se aprovechó de mi cansancio, de que era la única mujer que estaba jugando ahí y él sabía que yo necesitaba descansar", comenzó la artista. Y reveló la estrategia que Locho le había propuesto seguir.

“Me dijo: ‘Con Walter (Queijeiro) te votamos para darte la inmunidad a cambio que vos después votes al que te decimos’. Ahora, no hay traición si hay extorsión; eso que quede claro. Y digo otra vez la palabra ‘extorsión’", remarcó Vera. Y explicó por qué cambió de parecer a último momento y terminó votando a Locho.

“Y sin embargo, cambié de opinión porque me pareció que no tenía ganas y porque me extorsionaron de esa manera. Sabía que me iba a fumar después que Locho iba a hacer el drama del siglo, que se sintió traicionado y toda la pelota, y sabía todo lo que me iba a esperar afuera. Pero bueno, la cosa es así. Cambié de opinión, tengo derecho y yo quería ganar”, cerró Lissa.

El emotivo momento entre Lissa Vera y "Pampita" en El Hotel de los Famosos

Al ser eliminada de la competencia, Lissa Vera dio un emotivo discurso de despedida y destacó todo el esfuerzo que hizo desde el día uno a pesar de que extrañaba a sus hijas. "Estoy llorando porque no me rendí, pasé por un montón de cosas. Lejos de mis hijas, lejos de mis amigos", expresó la cantante.

"Pampita" no pudo contener las lágrimas y se largó a llorar frente a las cámaras. "No me siento bien", confesó la conductora. "El Chino" Leunis, su compañero de conducción, habló sobre este momento en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez) y reveló por qué "Pampita" tuvo esa reacción.

“Lo que pasó ayer fue la síntesis de una madre dejando todo por sus hijas, por su proyecto, y creo que eso fue lo que generó en Caro esa sensibilidad. Tiene que ver con el poder femenino y con el sacrificio por sus hijos. Caro hace lo mismo pasando tantas horas en el set con su bebé, incluso muchas veces durmiendo ahí", sentenció Leunis.