Lionel Scaloni irrumpió en Masterchef y dijo lo que nadie esperaba: "Me enteré"

Lionel Scaloni apareció en la pantalla de Telefe y sorprendió a los participantes de Masterchef. Qué dijo el técnico campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Lionel Scaloni sorprendió a todos en Telefe tras su presencia en el reality show de cocina Masterchef. El entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022 apareció en el programa que conduce Wanda Nara y le hizo un particular pedido a los participantes.

En la emisión del lunes 27 de marzo, Masterchef contó con la presencia especial de Lionel Scaloni presentado por Germán Martitegui, uno de los jurados junto a Damián Betular y Donato De Santis. "Van a tener que preparar un menú campeón. Y ahora se van a enterar por qué", lanzó.

Inmediatamente, se proyectó un video del director técnico en una pantalla grande que generó reacciones encontradas en los participantes. "Hola, soy Lionel Scaloni. Quería mandarles un saludo a toda la gente de Mastercherf. Me enteré que van a hacer un homenaje a los campeones, un plato especial", indicó.

Lo que pidió Scaloni fue la comida preferida del cuerpo cuerpo técnico y plantel. "Ya saben cuál es, que las milanesas de Antonia y Diego, nuestros cocineros. Mi preferida es con jamón y queso y salsa de tomate. Napolitana de toda la vida. Les mando un fuerte abrazo a los participantes y a todos", concluyó. El video del técnico no fue el único: Nicolás Tagliafico, "Papu" Gómez, Alexis Mac Allister y la cocinera de la Selección Argentina también se hicieron presentes en la pantalla de Telefe. "¡Esa mujer le dio de comer a Messi! Totalmente impactado", expresó uno de los competidores.

