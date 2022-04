Lío Pecoraro anunció su regreso a la televisión

Tras una larga batalla contra una leucemia, el periodista de Espectáculos y farándula Lío Pecoraro anunció su regreso a la televisión.

Lío Pecoraro se propuso ganarle a la leucemia y lo consiguió: el periodista anunció su vuelta presencial a los estudios de televisión, en la conducción de El Run Run del Espectáculo, magazine de farándula que conduce junto a Fernando Piaggio en Crónica TV. "Va a ser un programa muy emotivo", adelantó, entusiasmado por su vuelta oficial a los medios.

Aprovechando el Día Nacional del Donante de la Médula Ósea, Pecoraro anunció la buena noticia sobre su regreso a la conducción presencial de El Run Run del Espectáculo y, en declaraciones al portal DiarioShow.com, expresó: "Me siento muy contento, movilizado y feliz de poder volver. Desde julio estoy saliendo desde casa pero no es lo mismo, con todo lo que implica el tema técnico y lo dificultoso que se hace por las condiciones de redes. Tanto Fernando Piaggio como yo somos productores y estamos todo el tiempo viendo qué rinde y qué no rinde".

Sobre su decisión de retomar su labor como conductor el domingo y no el sábado, el periodista indicó: "Me tomé un par de días de relax. Claramente no tuve vacaciones. El 5 de abril cumplo un año del trasplante medular y me tomé tres o cuatro días para irme a Mar del Plata y el sábado no quería volver porque estoy regresando hoy. Quería relajar para acomodarme y volver el domingo 3. Pero después ya los sábados y domingos es normal".

"Va a estar todo el panel así que va a ser un programa muy emotivo. Va a haber una gran charla entre Fernando y yo, después van a empezar a participar los chicos y posiblemente va a haber una gran sorpresa en vivo por primera vez en el canal. También hay muchas cosas de las que yo personalmente no sé, porque la productora no nos quiere contar nada y me parece fantástico. Me encanta que sea un segundo regreso con muchas sorpresas", afirmó, en torno a su gran regreso a El Run Run del Espectáculo el próximo domingo.

Por último, Lío destacó la importancia de ser donante de médula ósea para salvar vidas y agradeció la labor de los médicos que lo atendieron y de la gente que lo tuvo en cuenta en sus oraciones: "Especialmente quiero agradecer a Fernando y a Laura mi hermana que fue que me donó la médula. Y a todo el personal médico que me acompañó, ya sea desde la persona que te abre la puerta hasta el director de de ambos lugares, porque todos se han portado muy muy bien conmigo y me han acompañado todo el proceso".