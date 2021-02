La fuerte restricción que hizo LN+ a Feinmann y Viale

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale se incorporaron la grilla ultra opositora de LN+. Al final de El Noticiero, que conduce Feinmann, viene el famoso pase entre ambos periodistas. Allí, dieron a conocer la sorprendente advertencia que les hizo el canal y que podría generarle grandes dificultades: a partir de ahora, no podrán insultar al aire.

Durante el pase, Feinmann y Viale hablaron con profunda indignación sobre el escándalo de las vacunaciones VIP y se encargaron de desprestigiar a Carla Vizzotti, que asumió como Ministra de Salud. “¿No sabía nada? No nos tomen de idiotas. Yo sé que ustedes creen desde el gobierno que la gente es muy tonta e idiota. Iba a decir pelot... pero me dijeron que en este canal las malas palabras... Entonces no lo digo”, contó Feinmann, dejando en evidencia la prohibición que les hizo LN+.

Con cierta molestia, el abogado demostró que le cuesta hablar sobre ciertos temas sin decir malas palabras, y lo mismo le sucedió a Viale. “¿No se pueden decir malas palabras? ¿Dos veces nos lo dijeron, no?”, preguntaron entre risas. "Lo retengo”, dijo Jonatan y admitió que no le es nada fácil no insultar durante su programa. Deberán aguantarse las ganas.

El pase

El pase entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale con una consigna muy clara: tirarle a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. "Esta es la ministra que te va a cuidar la salud", inició Eduardo Feinmann, burlándose de una conferencia de prensa que dio Vizzotti para el Día del Niño del año pasado junto a una payasa.

Por su parte, Jonatan Viale fue directamente hacia el escándalo de las vacunas que derivó en la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. "Muy lejos de ese aire nacional y popular los termina de derribar un amigo (por Horacio Verbitsky)", declaró el periodista, que siguió hablando sobre el tema durante el resto del programa.

