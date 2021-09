Leonor Manso calificó de "resentidos" a quienes critican La 1-5/18

La actriz Leonor Manso habló de los prejuicios hacia la ficción nacional La 1-5/18 y la forma en la que la novela de Polka aborda la vida en un barrio carenciado.

Desde su estreno, La 1-5/18 fue muy cuestionada por la forma en la que muestran la vida en un barrio carenciado y la interacción entre sus vecinos. Y en referencia a quienes critican la nueva ficción en las redes porque "romantiza a la pobreza", Leonor Manso, quien interpreta a Noelia, fue categórica: "Son resentidos, nada les gusta. No tiene nada que ver. No es un romanticismo. Fuimos a grabar varias veces a la villa, y yo creo que reproduce muy bien el programa el mundo que se vive".

Y precisó: "Es una historia más de las que uno cuenta, porque siempre un personaje está dentro de una circunstancia y de un determinado mundo, por lo tanto su comportamiento tiene que ver con eso. Es muy lindo ir a grabar, la pasamos muy bien y aparecen muchos actores jóvenes”. Asimismo, explicó que durante las grabaciones que se llevaron a cabo en el Barrio 31, habló con una mujer que le dio un panorama sobre su vida allí.

"Pude hablar con una señora que es como una capa dentro de la villa, que cuida a los chicos, que hizo que se concretara la cancha de fútbol para que los chicos jugaran. Esta mujer de 60 años me dijo ‘yo de la villa no me voy nunca, yo amo mi barrio. Como en cualquier barrio o grupo humano, hay de todo, hay muy buenas personas", explicó y destacó la gran apuesta que hizo Adrián Suar con la novela, que le da trabajo a muchos actores y trabajadores del rubro.

Días antes de que saliera al aire el primer episodio de la novela, Manso reveló que renunció a su papel. "Con mucho dolor, me fui de La 1-5/18, la novela de Polka, porque no me daba el cuerpo ni la mente para hacer teatro y tele al mismo tiempo. Estuve como cinco meses, así que tenía bastante grabado. Es una pena porque era un grupo y una historia hermosa, y hay lindo clima en esa grabación", explicó en declaraciones radiales.

Y señaló que a los 73 años sentía el desgaste físico y mental por estar grabando una tira diaria y hacer teatro a la vez. "Me fui con mucho dolor, porque siempre en Polka hemos hecho cosas muy lindas, como esta, y este era un grupo de compañeros hermosos. Se lo dije a Adrián Suar y se lo tomó bien. Conmigo siempre es muy cariñoso. Y mis compañeros también, les dio pena como a mí. Hay lindo clima en esa grabación, con mucha gente joven, muy linda", precisó.

