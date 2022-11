Le rompieron la cara: Pablo de La Konga protagonizó una violenta pelea

El famoso cantante de la banda de cuarteto reveló las complicaciones de salud que tuvo que enfrentar luego de protagonizar una fuerte pelea.

Aunque hoy celebra un exitoso presente personal y profesional, no todo en la vida de Pablo Tamagnini, el cantante de La K'onga fue color de rosas. Durante muchos años, el famoso músico luchó contra un terrible vínculo familiar que se vio perjudicado por los problemas personales de su hermano. En una reciente entrevista, el cantante reveló el fuerte enfrentamiento físico que marcó un antes y un después en su vida.

El pasado sábado, Pablo asistió como invitado a PH: Podemos Hablar, ciclo de entrevistas grupales que conduce Andy Kusnetzoff los días sábado por Telefe, y habló del difícil vínculo que mantuvo con su hermano y que incluso lo llevó a pelearse de forma violenta. "Mi hermano estaba en una situación fea de su vida, en un momento feo y tuvimos una riña por un auto que yo tenía y él rompió", explicó el cordobés.

"Yo se lo reclamé y en una pelea de dos tipos grandotes y tontos, peleamos a morir como dos perro", continuó el cantante. Posteriormente reveló la gravedad del asunto al que se enfrentó: "Él me pegó con un vaso en la cara y me dieron casi 81 puntos de sutura. Esos fueron momentos muy difíciles, pero ya lo superamos. Ahora estamos de 10, cada vez me llevo mejor con mi hermano. Costó, estuvimos un tiempo largo sin hablarnos hasta que encontramos un punto".

Además, añadió que ese no fue el único golpe que recibió por parte de su hermano en "ese momento tan oscuro". "Me pegó con una patineta y después con un vaso. Me tiraba con cosas y cuando me pega en el ojo me corta el lagrimal y en pómulo me deja un vidrio. Después de eso, nos seguimos peleando como media hora más”.

Por último, culminó: "Fue un horror para todos. Yo me fui manejando hasta un hospital de urgencias y me salvaron la cara. Yo tenía el ojo caído. Pudimos solucionarlo. Tengo una familia hermosa y nos apoyamos un montón".

El cuarteto La Konga llega por primera vez al Estadio de Vélez Sarsfield

El grupo de cuarteto cordobés La Konga anunció hoy su primera presentación en el Estadio de Vélez Sarsfield para 18 de marzo del próximo año.

La agrupación, que viene de hacer diez Teatros Gran Rex y tiene dos funciones pendientes en el Movistar Arena -11 y 12 de diciembre-, confirmó que las entradas para su fecha histórica en Liniers saldrán el 21 de este mes.

Con este desembarco, el grupo espera posicionarse como uno de los más convocantes y el primero de su género en llegar a un estadio de fútbol. En la última edición de los Premios Gardel, el grupo de Villa Dolores se impuso las categorías "Mejor álbum de cuarteto" por "Universo Paralelo" y en la de "Mejor canción de cuarteto" por la canción homónima que grabaron junto a Nahuel Pennisi.