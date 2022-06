Le robaron en vivo al móvil de Vero Lozano y estalló contra la Policía: "Qué carajo"

Vero Lozano se indignó luego de que sus compañeros fueron víctimas de la inseguridad a metros de un puesto policial.

Vero Lozano se manifestó furiosa con la Policía luego de que en medio de un móvil les robaran a los cronistas. Los compañeros de la conductora estaban trabajando cerca de un puesto policial cuando a metros del lugar ocurrió el hecho de inseguridad. Evidentemente indignada, la artista se despachó insultando a los efectivos policiales que no pudieron brindar ayuda ni respuesta alguna.

El móvil de Cortá por Lozano se dirigió a Villa Albertina con la intención de hablar con los efectivos que trabajan en el puesto policial de dicho barrio por la desaparición de una mujer con sus tres hijos. Los vecinos denunciaron que la Policía local no le quería tomar la denuncia y cuando el movilero se presentó en el lugar, le dijeron que ellos sólo estaban ahí para llamar por teléfono e informar lo que pasaba.

En medio de la grabación de la entrevista entre el cronista y los efectivos policiales, se acercó un vecino a avisarles al periodista, al camarógrafo y al productor que les estaban robando la camioneta del móvil. Rápidamente, todos corrieron hacia el vehículo que estaba estacionado a tan solo 2 cuadras del puesto policial. Allí se encontraron con que los delincuentes rompieron la caja de la camioneta y se llevaron los equipos de trabajo. Al ver lo que le pasaba a sus compañeros, Vero Lozano estalló de furia.

Vero Lozano manifestó su indignación por lo que sucedió en vivo: "No te puedo creer lo que está pasando. Es una vergüenza. Yo no entiendo para qué carajo están ahí. Si es un módulo, ¿qué es? Están sentados tomando mate, ¿qué hacen?. El teléfono en la mano, ¿qué hacen ahí?, es un gastadero de plata eso". En referencia a que la Policía local no toma denuncias agregó con ironía: "O sea que si queremos hacer la denuncia tampoco te la toman. No se mueven por tres pibes, ¿se van a mover por esto?".

Los panelistas de Cortá por Lozano también expresaron su impotencia. Vicky Xipolitakis dijo: "Le están robando la camioneta a nuestro móvil, y la Policía ¿se puede levantar del escritorio por lo menos?". De esa forma le tiró un palito al efectivo policial que sentado en su escritorio dio la entrevista al cronista del móvil. Juariu, por su parte agregó: "Es zona de nadie". En ese momento Verlo Lozano agregó: "La policía viene en tortuga".

Cómo fue el robo al móvil del programa de Vero Lozano

La camioneta estaba ploteada con el logo y el nombre del canal. Al ver el vehículo de Telefé, los malvivientes aprovecharon la oportunidad para llevarse todo lo que pudieron. Según las declaraciones de los vecinos, eran dos personas en bicicleta y una a pie, lo que sorprendió aún más a los damnificados que también se enteraron que uno de los ladrones portaba un arma.

Cuando llegó la Policía bonaerense a hacerse cargo de lo que ocurría, ya que la Policía local no toma cartas en esos casos, los damnificados le dieron los datos de lo que los robaron y los efectivos policiales se fueron rápidamente en busca de los ladrones con la intención de recuperar los equipos que sustrajeron de la camioneta de Telefé.