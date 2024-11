Le robaron a una famosa conductora de América TV en su camarín y explotó al aire: "Dólares"

Una conductora de América TV contó lo que vivió en el canal.

Una primera figura de América TV habló sobre lo que vivió en los pasillos del canal y soltó una fuerte denuncia al asegurar que sufrió un hurto. La conductora y panelista evidenció su hartazgo y bronca al darse cuenta de lo que le pasó y arremetió con lujo de detalles sobre las cosas que le faltaron.

La celebridad en cuestión se quejó en sus redes sociales de lo vivido en las inmediaciones del canal de Daniel Vila y así reveló que le robaron varios productos de maquillaje. Al mismo tiempo, la comunicadora se pronunció sobre el monto económico que significa para ella tener que volver a comprar los cosméticos que le habrían robado.

"La zorra o el zorro que se lo llevó me dejó las cajitas vacías. Por ahí fue hace unos tres meses... Para mí fue de hormiga, y una mujer, que fue dejando las cajas y no me daba cuenta que faltaban porque veía las cajas", contó Yanina Latorre, quien apuntó contra las panelistas invitadas de LAM. Y agregó: "Y no es que abrieron y se llevaron al tuntún. Abrieron cada neceser. Solo robó una marca que no es de acá, es alguien que sabe". Ángel de Brito soltó que el robo podría haber sido de entre 200 y 300 mil pesos, pero Latorre aclaró: "600 dólares, porque son ingleses".

América TV.

El mal momento de Yanina Latorre en la calle

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

La celebridad de TV se refirió a la entrada al country donde vive y siguió: "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas".

"Tengo el modelo del auto, la patente, todo grabado con las cámaras pero llegué a mi casa tipo... Los de seguridad se quedaron en la puerta y yo me quedé como hasta las 3 de la mañana (despierta)", agregó Yanina. Y cerró: "No sé si es por inseguridad, por algo que hago o digo. Estaría bueno que me dejen expresar porque no soy política, no soy ensobrada, no le debo nada a nadie. La pasé para el ort* porque el tipo se fue y vino y aparte hacía como que adelantaba y retrocedía, fue feo".

La revelación de Yanina Latorre sobre CFK

"Quiero decir una cosa, ahora me van a cancelar: a mí me cae bien Cristina Kirchner", soltó la conductora de El Observador, ante la mirada atónita de su interlocutor. Y sumó: "Sacala de su ideología. Me parece una genia. Quiero tomar un vino con ella. No pienso como ella, no tengo la misma ideología, pero hay algo de ella que me atrae. Imaginate con todo lo que digo... todavía nunca me bloqueó y la sigo".