Le levantaron el programa: el adiós de una figura de Telefe

Una figura de Telefe anunció que levantaron su programa tras 9 meses al aire.

Una de las figuras más destacadas de Telefe sorprendió en la tarde de este sábado 2 de julio con el anuncio en redes sociales de que levantaron su programa. "No es un adiós sino un hasta luego", se despidió el reconocido conductor en Twitter, donde también compartió una imagen de todo el equipo que formó parte del ciclo que ya no estará más en la pantalla de la señal de ViacomCBS.

La lucha por el rating en Argentina es sin dudas encarnizada. Decenas de programas en el último tiempo duraron solo algunas semanas o unos pocos meses, víctimas de los flojos números de audiencia. Además, los canales tienen cada vez menos paciencia y si ven que el producto no está funcionando, no dudan en levantarlo del aire y probar con otro programa. Así sucedió en las últimas horas con un ciclo que llevaba unos nueve meses al aire en Telefe y que conducía una figura destacada de la señal.

"Gracias por tantos mensajes lindos y su apoyo para No es Tan Tarde para volver!", publicó Germán Paoloski en la tarde del sábado 2 de julio. Triste por la decisión que tomaron desde Telefe, el conductor agregó, como expresión de deseo: "Seguramente estaremos al aire muy pronto... como dije no es un adiós sino un hasta luego".

"Gracias a todo mi equipo! Son los mejores!", cerró Germán Paoloski en su doloroso posteo. Mientras que en Instagram, el conductor insistió en que se trataba de un "hasta luego y no un adiós definitivo". En la red social de Meta, Paoloski volvió a agradecerle a todos los que formaron parte del equipo y a sus espectadores: "Al público que nos acompañó y nos hizo saber que les sacábamos alguna sonrisa y disfrutaban con nosotros". "Volveremos pronto", concluyó el conductor y periodista.

El chiste transfóbico de Germán Paoloski

Con Matías Alé sentado a su lado, el periodista quiso ser gracioso contando la anécdota de una cita que tuvo uno de sus amigos, pero el remate de la humorada dejó en evidencia un pensamiento transfóbico que fue cuestionado por los usuarios.

Matías Alé fue definido como un seductor incansable y en medio de las relatos de experiencias amorosas pasadas, Germán Paoloski relató: "Un amigo mío me dijo hace poco, lo ví, me lo encontré de casualidad, soltero él. Salió con una chica, al otro día me lo encontré y le pregunté '¿cómo te fue?' y me dice 'Un caballero la chica. Pero bueno, ya estaba ahí'. Y bueno, sobre gustos...". El conductor comenzó a reír, esperando la misma reacción de los que estaban en el estudio.

Matías Alé tardó unos segundos en entender que estaba haciendo un chiste. Pero rápidamente, el público se hizo eco del chiste transfóbico de Germán Paoloski y lo atacó en las redes.