Laurita Fernández no aguantó la emoción y se largó a llorar en vivo: "Quiero contarles"

Laurita Fernández se conmovió hasta las lágrimas en medio de su programa en El Trece. El llanto de la conductora de Bienvenidos a bordo.

Laurita Fernández protagonizó una situación conmovedora en su programa que se emite a través de El Trece por un motivo muy especial. La conductora de Bienvenidos a bordo agarró el micrófono, miró a cámara, no pudo contener la emoción y se largó a llorar en pleno vivo. "Voy a tratar de ser breve, porque me va a costar no llorar, pero quiero contarles cómo fue el inicio de esto", expresó.

En medio del éxito que fue Matilda, el musical en las vacaciones de invierno con su protagonismo actoral, Laurita Fernández continuó con sus trabajos televisivos como conductora de Bienvenidos a bordo. En la emisión del viernes 28 de julio, la joven de 32 años tuvo un momento de emoción absoluta al igual que sus compañeros.

Es que Laurita se va de El Trece y fue el último programa de Bienvenidos a bordo. "Yo estaba en casa, estaba sin trabajo y me llama Peluca para reemplazar a Guido, porque el programa terminaba y necesitaban unos días más, y Guido ya se había ido de vacaciones. Necesitaban 5 o 10 programas. Yo dije que sí, por supuesto, y vine", relató sobre sus inicios en el ciclo.

"Esos 5 o 10 programas se transformaron en 400 programas que estamos cumpliendo hoy gracias a ustedes, que bancaron el programa, que lo apoyaron, que se divirtieron con nosotros", siguió entre lágrimas. Al mismo tiempo, destacó a compañeros como Hernán Drago, quien también se mostró conmovido.

"Sucedió una química instantánea donde nos empezamos a divertir, a jugar, a disfrutar. Te quiero de corazón agradecer porque fuiste el mejor compañero que pude haber tenido para hacer este programa", resaltó. Por lo que se filtró hace pocas semanas, el desembarco de Laurita Fernández será en El Nueve.

Adrián Suar está feliz: quién es el histórico actor de novelas que vuelve a trabajar en Polk

En el marco de la segunda mitad del año, El Trece se encuentra definiendo qué programas sacar de la grilla y cuáles añadir. Adrián Suar, gerente artístico del canal, tomó la decisión de que vuelva la ficción con el regreso a Polka de uno de los actores más reconocidos de las telenovelas.

Si de algo se caracteriza El Trece es que siempre ha tenido ficciones importantes a través de la productora Polka, como El Puntero, Farsantes, Padre Coraje, Esperanza Mía, entre otras. Es por eso que Adrián Suar tomó la decisión de volver a apostar luego de las últimas dos series: ATAV y La 1-5/18.

Se trata de Buenos chicos, la ficción de Polka que va a contar con la participación de Facundo Arana, quien vuelve a actuar en El Trece. La información fue brindada por Laura Ubfal y en sus redes sociales, publicó un video del actor de 51 años en medio grabando una escena.

Lo último que hizo Facundo Arana en Polka fue Separadas, que luego fue levantada del aire por la pandemia. En ese momento, se instaló una fuerte crisis en la productora. "Cualquier cosa que tenga que ver con crisis por una pandemia es todo nuevo, todo un lío, sea lo que sea siempre se está reformulando, ojalá que lo que escuché decirles de PolKa sea la fake news más grande del mundo", había dicho el actor.