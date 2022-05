Laurita Fernández le hizo un reclamo a la producción de El Trece: "Es una joda"

Laurita Fernández le hizo un tajante comentario a la producción de El Trece durante la transmisión del programa Bienvenidos a Bordo. Qué fue lo que pasó con la conductora.

Laurita Fernández volvió a captar la atención de la TV argentina. En esta oportunidad, la conductora de Bienvenidos a Bordo le hizo un sorpresivo reclamo a la producción de El Trece en medio de la sección de "parecidos", donde varios participantes intentan ganarse un premio económico por parecerse a una personalidad famosa.

Todo comenzó a partir del ingreso un de hombre idéntico a Ulises Bueno, cantante de cuarteto y familiar de "El Potro" Rodrigo Bueno. Frente a semejante parecido, Laurita reaccionó: "¿Sos el real? No, pará, es el real. No, no vino el parecido, vino el real". Y agregó, todavía impresionada: "No, chicos, esto es en serio, no me pasó nunca, nunca. De verdad chicos, no me pasó nunca de abrir la puerta y pensar que está la persona real".

Adabel Guerrero, una de las panelistas del programa, también quedó atónita y se dirigó a la producción: "Chicos, no vale que venga el verdadero". "No, es el verdadero. Me están haciendo una joda, es él", manifestó la presentadora, con un tono de reclamo hacia las autoridades de El Trece. Y subrayó: "Es impresionante, siento que me están haciendo una joda".

Un participante de Bienvenidos a Bordo sorprendió por su parecido Ulises Bueno.

Sin poder creer el parecido del concursante con Ulises Bueno, Laurita volvió a insistir y apuntó contra la producción: "Perdón cordobés, te voy a preguntar de verdad, ¿vino como participante o es un chiste, se están haciendo los graciosos, cómo es?". "No, vino como participante, se anotó como parecido y vino a participar", le contestó de manera tajante uno de los productores del canal. Por supuesto que semejante tuvo un gran premio para el hombre, quien incluso se animó a cantar un hit del músico.

El problema económico que revelo Laurita Fernández

Poco tiempo antes de llegar a ser bailarina de ShowMatch, programa conducido por Marcelo Tinelli, Laurita Fernández contó que era muy unida a su familia y que tanto su madre como su padre la acompañaron para poder cumplir su sueño de bailar. "A mí me gustaba bailar y me bancaron siempre con mis pasiones. Me llevaban y traían desde chiquita a danza, que sigue siendo algo que me encanta", comentó.

En diálogo con TN Show, la mujer de 31 años nacida en el barrio porteño de Mataderos señaló que antes de ser famosa "trabajaba de bailarina" y dejó en claro que "no llegaba con la plata a fin de mes". Frente a las dificultades, tuvo que buscar otro trabajo más para poder mantenerse: "Empecé a hacer animación en fiestas los fines de semana, cuando tenía libre. Ahí me empezó a encantar la conducción".

Mirando hacia atrás, Laurita Fernández aseguró que sus familiares la guiaron para no bajar nunca los brazos e insistir con sus objetivos personales: "Siempre me inculcaron trabajar cuando querés algo". "Y por eso di todo con la intención de que eso suceda. Si no se daba, tenía un plan B, pero no me iba a quedar con la sensación de no haberlo intentando", agregó la presentadora, quien actualmente conduce uno de los programas más exitosos de El Trece.

Finalmente, reveló que se emociona con los programas televisivos en los que varias familias intentan ganarse un espacio en la TV y el espectáculo: "Me conmueve ver cuánto le importa a la gente, el esfuerzo que hacen, se viene de lejos, con familias que esperan afuera con una ilusión en la mirada increíble".