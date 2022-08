Laura Ubfal le sacó la máscara a Amalia Granata: "Hace operetas"

Indignada por un ataque de Amalia Granata, la periodista Laura Ubfal no se quedó callada y arremetió con un fuerte descargo.

Amalia Granata sumó una nueva enemiga: Laura Ubfal. La periodista de espectáculos arremetió contra la diputada macrista luego de recibir un fuerte cimbronazo por un informe sobre el rating de Gossip, su programa de Net TV. "Hace operetas", sentenció Ubfal, aniquilando a Granata.

Todo comenzó en Polino auténtico (Radio Mitre), el programa radial de Marcelo Polino que tiene a Amalia Granata como una de sus columnistas. Afilada, la mediática lanzó un fuerte comentario sobre el programa de Ubfal, que no fue bien recibido por el conductor: "Cortá por Lozano hizo 7.1, versus Gossip que hizo 0.0".

Categórico, el exjurado de ShowMatch la contradijo con un claro mensaje en apoyo al programa de Ubfal: "Eso está mal porque ella no hizo un promedio semanal de 0.0. Eso es tendencioso, está mal hecho. Eso habrá sido un día, no puede haber un promedio semanal así". Tratando de defender su posición, Granata se mofó de la periodista diciendo: "Le ganó la TV Pública".

El descargo de Laura Ubfal

En Intrusos (América TV) Laura Ubfal no se mostró ajena al ataque y le envió un mensaje furioso a la diputada anti derechos, con muchísima ironía: "Ella presenta un montón de proyectos, pero parece que todavía no le aprobaron ninguno. También estuvo en Israel invitada y trajo la idea de la vuelta del servicio militar obligatorio. No sabe nada de tele".

"Desde que se fue Yanina Latorre del programa de Marcelo Polino, no lo volví a escuchar. Marcelo (Polino) siempre dice 'metete con cualquier cosa, pero no te metas con mi laburo'. Es una frase divina y él nos enseñó eso. Marcelo ya me pidió disculpas, pero yo lo que quiero saber es quién le acercó ese dato a Amalia Granata", agregó.

Como si fuera poco, la columnista del programa de Florencia de la V lapidó a la figura mediática con una picante exposición: "Granata lee y hace operetas. En este caso fue una contra la Televisión Pública y yo la ligué de rebote". Por el momento, Amalia Granata no salió a responderle a Ubfal ni se supo cuál será su destino en el programa de Radio Mitre tras el polémico enfrentamiento de pareceres con el respetado Marcelo Polino.