Laura Ubfal filtró la revelación que Juana Viale no quiere que se sepa

La periodista de espectáculos Laura Ubfal deslizó un picantísimo anuncio en el marco de la crisis de contenidos y rating que afecta a El Trece.

Laura Ubfal aportó una explosiva información sobre el clan Legrand de cara al futuro de Mirtha y Juana en El Trece y deslizó un panorama funesto para la nieta. "Quiere otras cosas", aseveró la periodista y panelista de Intrusos (América TV).

Como parte de su columna diaria en el magazine de Flor de la V, Ubfal contó detalles de las negociaciones por la vuelta de la legendaria Mirtha Legrand a la televisión y sumó novedades sobre la situación de Juana, luego de una temporada donde no acompañó el rating de su ciclo de almuerzos. "'Chiquita' Legrand a punto de llegar a El Trece, Juana, aparentemente, este año sin temporada. Mucha polémica pero hay buena onda. Ayer, Suar (Adrián) y Codevilla (Pablo) estuvieron en Avenida del Libertador tomando el té con masitas con Mirtha, muy contenta los recibió. Ella quiere ir los sábados a El Trece y Suar y Codevilla apoyan su decisión. ¿Qué falta acá? Nacho Viale", precisó Ubfal.

"No hay Mirtha sin Nacho. Lo que puede suceder es que el programa salga desde el canal. Ellos grababan en Martínez, en un estudio enorme, y si ahora Juana no va, porque no quiere, podría cambiar de locación al estudio del canal", agregó, soltando la primicia sobre el futuro de la actriz. En ese momento, Flor de la V aprovechó para preguntar: "¿Podemos decir que Juana está sin tele y sin novio?".

"Pero con muchos proyectos y con amor. Juana no está sola, ella quiere hacer otras cosas como ficciones", retrucó Ubfal. Para cerrar su informe de actualizaciones, la también analista de Gran Hermano (Telefe) indicó: "Todo puede cambiar. Se habla de marzo y abril".

Laura Ubfal reveló a dónde irá Marcelo Tinelli tras romper lazos con El Trece

Según publicó la periodista en su portal web, los abogados de Marcelo Tinelli estarían afinando detalles para el megacontrato que lo uniría a América TV en posición de CEO del canal, a cargo de la gerencia artística. Las conversaciones entre ambas partes se desarrollaron a lo largo del verano y las vacaciones de "El Cabezón" en Punta del Este; y ya de nuevo en Argentina, Tinelli seguiría muy cerca del canal ubicado en Fitz Roy.

"Estamos bastante cerca", fue la declaración que recogieron en el portal (en una fuente no develada) sobre el estado de la negociación. Lo cierto es que ya Ángel de Brito había planteado un escenario similar tanteando al conductor sobre una posible llegada al canal, sobre la cual Tinelli se mostró optimista y abierto a propuestas.