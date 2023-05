Las últimas palabras de Mirtha Legrand antes de operarse del corazón: "Tomé la decisión"

Mirtha Legrand será intervenida quirúrgicamente por un problema en el corazón. Qué tipo de cirugía es y dónde va a ser operada la conductora de 96 años.

El mundo del espectáculo está expectante a la operación del corazón que tendrá Mirtha Legrand. La conductora de 96 años ya está preparada para ser intervenida quirúrgicamente en la antesala del deseo de volver a la televisión tras su reciente paso por El Trece.

El miércoles 2 de mayo, Mirtha Legrand se someterá a una cirugía del corazón cuya decisión fue tomada por ella misma "para seguir más activa", de acuerdo al comunicado realizado en sus redes sociales. La intervención será colocarle un marcapasos de última generación que regule adecuadamente su ritmo cardíaco.

En medio de las negociaciones para su vuelta a la televisión, Mirtha Legrand se operará en el Sanatorio Mater Dei y quedará en observación posterior a la intervención. A pesar de gozar de buena salud que la mantuvo en buena forma con 96 años, esta decisión fue tomada por algunos problemas que encendieron las alarmas.

Se trata de la infección de COVID-19 que sufrió en mayo de 2022 y afortunadamente no pasó a mayores. "Será una intervención ambulatoria. Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud en estas horas y a mi familia que me acompaña en todo momento. Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales que nada tienen que ver con esta decisión", indicó.

El comunicado de Mirtha Legrand en sus redes sociales

Carmen Barbieri denunció lo que Nacho Viale hace con Mirtha Legrand: "Dejala"

Carmen Barbieri decidió hacer un fuerte descargo contra Nacho Viale. La conductora de TV de Mañanísima (Ciudad Magazine), se refirió a la inconclusa situación laboral de Mirtha Legrand con El Trece, donde existen diferencias en el contrato y el dinero para que vuelva La Noche de Mirtha.

Luego de escuchar una entrevista en la que Adrián Suar afirmó que la vuelta de Mirtha a El Trece es por un "tema económico", Carmen disparó contra Nacho Viale, productor del programa que conduce su abuela. "¿Por qué no la dejan a Mirtha trabajar en Canal 13, que ella lo ama?", se preguntó.

Asimismo, la presentadora de Mañanísima sugirió una solución: "Que trabaje gratis. A ver, con la edad que tiene Mirtha, con lo bien que está. Tiene ganas de seguir haciendo el programa". Inmediatamente después, la panelista Estefi Berardi comentó: "No creo que Nacho quiera que trabaje gratis". Carmen reaccionó y fulminó al productor: "Dejala tranquila a la abuela que haga lo que quiera. Si quiere venir acá y sentarse a desayunar, que lo haga. Está espléndida. ¿Cuántos años más va a vivir? ¿Veinte? Yo quisiera que esté en el libro Guiness y que viva 150 años y perfecta como está ella, pero que la dejen hacer lo que quiera. Ni una nota la debe dejar hacer el nieto".

Pampito, otro de los integrantes del programa, aportó otro dato y señaló: "De todas maneras, el canal no es que le pidió que trabaje gratis. Le ofrecieron dinero y, así y todo, Nacho quiere más". Enfurecida por el tema, Barbieri estalló y manifestó: "¡Nacho, la abu quiere trabajar! Dale el gusto y que trabaje. Si es lo que la mantiene viva". El mencionado panelista volvió a tomar la palabra y resaltó que Mirtha "quiere volver" a hacer TV. "Hay que escucharla", finalizó.