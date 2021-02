El programa sumó a dos estrellas impensadas.

Tras la salida de Débora D'Amato de Intrusos, cuya desvinculación fue decisión de la empresa (según palabras de la propia periodista) el ciclo que antiguamente fue conducido por Jorge Rial y que hoy tiene a Adrián Pallares junto a Rodrigo Lussich al frente continúa su reestructuración. De hecho, en las últimas horas, se conocieron dos nombres sorpresivos que integrarán el panel del ciclo televisivo líder del mundo del espectáculo.

Según indicó el sitio Primicias Ya, la periodista Evelyn Von Brocke y la mediática Mica Viciconte son las nuevas caras del envío que ya tiene confirmada a su dupla de conducción. De todos modos, no serán los únicos refuerzos. Se estima que en el nuevo panel también estarán Paula Varela y Marcela Baños, quienes supieron conformar los staff pasados de Intrusos.

De este modo, y tras 21 años al aire, Intrusos renovó completamente su cara y afrontará una nueva temporada sin su mentor. Jorge Rial, por su parte, está metido de lleno en el armado del programa que encabezará (también) en la pantalla de América. Y en cuanto a Débora D'Amato se refiere, la periodista sigue con la incertidumbre de no saber dónde podrá ejercer la profesión. Al menos, en el corto plazo.

Débora D'Amato fue despedida de Intrusos: "Qué carajo será de mí"

Mediante sus redes sociales, la periodista Débora D'Amato anunció que fue despedida de Intrusos. Con un texto realmente emotivo y una tristeza inconmensurable, quien ofició de panelista del programa en los últimos cuatro años les contó a sus seguidores la decisión tomada por las autoridades del canal.

“En una nota de América TV (no importa quién porque si no parece que le achaco algo y nada que ver), me consultaron sobre qué temores tenía de cara a la maternidad. ‘No le temo a nada de lo que se viene, ni de la maternidad. A lo único que le tengo pánico es a quedarme sin trabajo’. Algo absolutamente real. Y bien amigos, llegó ese momento”, comenzó diciendo D'Amato.

Con un sentido mensaje, la periodista afirmó: “A 10 días del 28 de febrero, y en medio de mis vacaciones pendientes del 2020, me anunciaron que luego de decirnos en reiteradas oportunidades (al menos así me lo iban diciendo a mí) 'sigue el panel, tranquilos’ y a la semana siguiente ‘cambio total de panel, se decidió a último momento’, para luego recaer en el ‘solo vos salís del panel’, me quedo sin trabajo”.

“Gracias a la gente que tanto se preocupa y pregunta. Tengo dos manos, dos pies y un cerebro, algo saldrá para que mi vida se acomode y no sea un caos. Y ahora los dejo. Tengo que pensar en qué carajos será de nuestro destino de ahora en más y por el momento no le encuentro salida”, cerró D'Amato.