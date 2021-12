Las primeras fotos de Mica Viciconte con su panza de embarazada: "Mucho amor"

Mica Viciconte posó para las cámaras con su panza de embarazada por primera vez, mientras transita su cuarto mes de embarazo.

Mica Viciconte y Fabián Cubero esperan a su primer hijo juntos, a quien llamarán Luca. En su cuarto mes de embarazo, la pareja asistió al casamiento de unos amigos y, por primera vez, se vio a la estrella de Combate con su panza de embarazada ya bastante crecida.

Durante los episodios de MasterChef Celebrity, programa de cocina en el que Mica desempeña el rol de participante junto con varios otros famosos más, apenas se le vio el vientre, ya que todos aparecen vestidos con un delantal que no marca demasiado la figura. Esta vez, posó frente a las cámaras con un vestido bastante al cuerpo que resaltó su panza por completo.

En las fotos de la noche, aparece Viciconte con un vestido azul eléctrico largo hasta el piso al lado de Cubero. En otras de las imágenes, se puede ver a todas sus amigas poniéndole una mano en la panza y besándola y, en otra, se la ve a ella de perfil y cuerpo entero, sosteniéndose el vientre.

Horas antes de la ceremonia, Mica había subido algunas fotos con sus amigos tocándole la panza y escribió: “Descansando un poquito antes del casamiento”. Horas más tarde, él publicó algunas fotos de la fiesta y debajo puso: “Noche de casamiento y mucho amor”.

Después de varias semanas de rumores, finalmente contó públicamente que está esperando a su primer hijo durante un episodio de MasterChef. Todo empezó cuando Santiago del Moro, el conductor, le preguntó frente a las cámaras: “Disculpame el atrevimiento, pero ¿tenés algo para decirnos?”. “Es una linda noticia, que estoy embarazada”, contestó ella, entre lágrimas y muy emocionada.

“Estoy de casi cuatro meses, un montón. Sé el sexo, sé el nombre, todo. Es un nene. Fabián deseaba el nene a morir, y yo quería nena; obvio que está todo bien. Pero fue nené, así que se va a llamar Luca Cubero. Es algo buscado, charlado, practicado. Bienvenido Luca a la familia”, anunció en aquel capítulo.

Las náuseas de Mica Viciconte en MasterChef Celebrity

La semana pasada, los participantes se enfrentaron al desafío de cocinar almejas panopeas. Para hacer esto, es necesario limpiarlas por dentro con sal, en la parte de sus estómagos, sacarles la valva y recién ahí hervirlas en agua. Para Mica, que está en el punto de su embarazo en donde las hormonas están revolucionadas, fue una tarea especialmente desagradable.

“No es agradable. El asco es cuando lo abrís”, expresó en uno de los clips, mientras intentaba contener las arcadas para no vomitar. “No, no no. Más vale que esto sea rico porque es vomitivo. No, no, chicos, no. No quiero más”, le pidió a la producción. Sin embargo, terminó cumpliendo con el desafío.