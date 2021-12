Las fotos de Mica Viciconte con su panza de embarazada en la playa: "Esperando tus primeras pataditas"

Mica Viciconte publicó unas tiernas postales en las playas de Brasil mostrando su panza de embarazada.

Mica Viciconte publicó algunas fotos de sus vacaciones en Brasil junto con Fabián Cubero, mientras esperan la llegada de su primer hijo en común. Para esta escapada, también llevaron a las tres hijas que Cubero comparte con Nicole Neumann: Sienna, Indiana y Allegra.

En las fotografías, subidas a su cuenta de Instagram, se puede ver a Mica metida en el mar vestida con una bikini y sonriendo mientras se acaricia la panza. En la descripción del posteo, escribió: “Esperando tus primeras pataditas… Un día más en las playas de Buzios”.

Días atrás, Viciconte había contado cómo se tomaron las niñas la noticia de que estaba embarazada. “Cuando se lo contamos a las nenas al principio no entendían, pero están re contentas. Me tocan la panza, tratan de escuchar, es un momento súper lindo. Y sentirte como acompañada con ellas es muy lindo”, expresó.



Sobre los celos que suelen aparecer entre hermanos cuando llega uno nuevo, Mica dijo: “A veces, los niños sienten como que llega alguien para dejarlos de lado. El bebé va a traer unión, va a querer el amor de las hermanas y ellas entendieron que viene a acompañar y a unir y que no va a dejar a nadie de lado”.

Mica Viciconte contó cómo se enteró que estaba embarazada de un varón

Recientemente, Mica contó cómo fue que se enteró del sexo del bebé, a quien llamarán Luca. “Estábamos juntos en una reunión cuando me llega un mensaje con el resultado de este estudio, que se hace con una extracción de sangre de la mamá y tarda 14 días, que también se me hicieron eternos”, comenzó.

“Yo quería que fuera nena, más allá de que uno siempre desea que el bebé sea sano y esté todo bien. Pero Fabi quería un nene. No aguanté la ansiedad y escuché el mensaje ahí mismo. Él no sabía que me había escrito mi obstetra. 'Los estudios no dieron bien', me dice el médico. 'Dieron... ¡recontra bien!'. Casi me agarra un paro cardíaco. 'Quedate tranquila que está todo perfecto. Es un nene'”, continuó.

“Salimos de la reunión y subimos al auto. Le dije que tenía que ponerle un audio del médico. Le agarra el mismo susto que a mí, pero cuando escucha que es varón, juro, nunca lo vi así a Fabi. Llorando a más no poder. Esa noche salimos a cenar para celebrar. Así que bueno, ganó él”, cerró Viciconte.