Las amigas famosas de La China Suárez le dieron la espalda a la actriz: "Nadie quiso ir"

La celebridad fue plantada por su círculo de trabajo en un importante evento de su carrera.

Yanina Latorre reveló información exclusiva sobre un desplante que "La China" Suárez habría sufrido recientemente, por parte de algunas personas de su círculo laboral y amistoso. En su descargo, la esposa de Diego Latorre nombró a cada una de las celebridades que se habrían negado a asistir a un evento por la presencia de la actriz.

"Ella puso la voz para la segunda parte de una película, ya había hecho la primera parte hace cuatro años, y ayer fue la presentación. El evento iba a ser más grande pero nadie quiso ir, ni pagando. Llegaron a ofrecer hasta 700 mil pesos la presencia, Paula Chaves que estaba invitada se bajó, también Zaira Nara y Luli Fernández. Son las típicas chicas modelos lindas con hijos chicos", expresó la panelista en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

Después de defenestrar a la actriz de Casi Ángeles, Latorre informó qué figuras del espectáculo sí asistieron al estreno de Sing 2: "Marcela Kloosterboer, Mónica Antonópulos, Panam fueron con sus respectivos hijos, entre otras, no vi mucho más".

La fuerte pelea de Yanina Latorre con "La China" Suárez

Yanina Latorre tuvo una acalorada discusión con "La China" Suárez, tras un llamado de la actriz, donde la acusó de tener una obsesión con ella. "'Estoy podrida de que hagan programas enteros hablando de mí', me dijo. ¿Perdón? Hacemos programas enteros hablando de Wanda, que es la famosa. Vos venís a ser la tercera en discordia que se garcha al marido. No me lo negó, cosa que me llamó la atención", lanzó la panelista en LAM.

"Porque me llegan. No salgo a buscar, no me interesas. Tomá un consejo, China: es muy triste la edad que tenés, cuidate, protegete. Sos actriz. Se habla más de tu concha que de tu carrera. Porque es así. En todos los programas hablamos de tu vida sexual. Si ganaste un premio, nadie sabe nada", le dijo como respuesta a la artista, después de que ésta le reclamara que siempre cuente sus primicias. "Bajame dos tonos. A mí hablame tranquila. ¿En qué cabeza cabe que vas a poner a calentarte o pajerearte con el marido de Wanda Nara, que Wanda no se va a enterar y que no le va a contar al mundo cuando se entere? Vos sola te metiste ahí. No es que hacemos programas de vos. La noticia es Wanda", cerró su discusión la angelita.