Las actrices que apoyaron a Facundo Arana tras la denuncia de Romina Gaetani

Varias artistas que trabajaron con el actor se expresaron en sus redes sociales para manifestarse en su favor en esta situación. Romina Gaetani denunció en televisión a Facundo Arana por conductas agresivas.

La denuncia pública por violencia laboral que Romina Gaetani hizo contra Facundo Arana hace días acarreó diferentes posturas en el medio del espectáculo. Muchas actrices que trabajaron con el artista se expresaron en contundentes posteos en sus redes sociales a modo de apoyo a su excompañero.

Mercedes Funes fue una de las celebridades que se pronunciaron a favor de Arana al compartir una foto junto con su colega y amigo en su fiesta de casamiento. "Esta foto re refleja, perro, siempre estás ahí. En los momentos más importantes, dando lo mejor de vos. Te quiero", reza el texto que la actriz incluyó en su historia de Instagram.

Connie Ansaldi fue otra de las figuras que se expresó sobre el tema y escribió: "Contar hace más de 20 años con tu amistad, es un privilegio. A mi no me van a contar como sos. Ni que clase de ser humano habita en lo más profundo de tu alma y corazón. No me van a contar que batallas propias has librado ni las que has ganado para otros. Tampoco me pueden decir con que poco sos feliz y la alegría que te provocan los triunfos ajenos. Se de primera mano de tu don de gente y bonhomía". Y agregó: "De tus imperfecciones propias de la Naturaleza del Ser creado y de tu búsqueda de armonía y paz. Toda tu vida es un reflejo de esto. Y si esperan que seas perfecto, espero que tengan esa misma vara para juzgarse a si mismos, porque la vuelta del destino suele cobrarle caro a los que pecan de justos".

Natalia Oreiro, actriz con la que Arana ha protagonizado sus novelas más icónicas, sorprendió al dar me gusta a la publicación de Ansaldi y así mostrar su apoyo al actor en esta situación. Por su parte, la actriz Sabrina Garciarena comentó el posteo de Connie y escribió: "Claro que sí. Facundo, te quiero amigo".

Mariana Genesio Peña y Facundo Arana interpretaron una de las parejas de ficción más resonantes de los últimos años, en la telenovela Pequeña Victoria. La actriz también sumó su voz a favor del actor en su cuenta de Instagram. "Solo paso por acá para recordarles que Facundo Arana es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí. Nadie me pidió que cuente esto. Y no voy a dar ninguna opinión de nada. Me dieron ganas de contar esto porque lo siento. Facundo es una gran persona", expresó la celebridad.

La denuncia de Romina Gaetani a Facundo Arana

"Tuve situaciones no gratas con Facundo porque me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela que hacíamos que no estuvo buena. Que alguien te diga ‘si fueras hombre, te cagaría a trompadas’ es un montón, ¿no? Yo en ese momento quedé medio en shock", expresó Gaetani en diálogo con LAM. Y luego relató una situación vivida en medio de una sesión de fotos de Revista Paparazzi: "Me mira y con su mejor sonrisa me dice ‘¿tanto quilombo por ser una puta falopera?".