Lapidario descargo: Flor de la V estalló de furia contra los antivacunas

La actriz se sinceró en A La Tarde y expresó su opinión sobre quienes eligen no inocularse contra el coronavirus.

Florencia de la V volvió a demostrar su desacuerdo ante las personas con postura antivacunas y utilizó una aparición televisiva para arremeter contra ese tipo de ideas. La celebridad se explayó sobre la importancia de la inoculación, no solo a nivel individual, sino fundamentalmente a nivel colectivo y social. De esa manera, la actriz puso en evidencia el egoísmo que hay detrás de esas ideologías.

“Este debate sobre el vacunarse, sobre el no vacunarse, sobre la información, lo que existe, lo que no existe. Pero pasa algo que va más allá, que me pasó como mamá. Yo tengo las dos dosis y me acuerdo que cuando empecé a trabajar en el verano, cuando recién empezaban a vacunar”, comenzó su descargo de la V, en medio de un debate en el ciclo donde se desempeña como panelista, A La Tarde.

Luego, la vedette continuó su discurso y se refirió a la vacunación como una celebración, ya que así lo vivió en su seno familiar. “En mi casa, con mis hijos, siempre hablábamos de esto y ellos decían: ‘Ay quiero que llegue la vacuna pronto para papá, para mamá'. Y todo lo que significó para nosotros vacunarnos. Primero le llegó el turno a mi marido y después me vacuné yo. El hecho de sentir que no solamente nos estamos cuidando nosotros, sino que estamos cuidando a los demás, a las personas, es hermoso. Que vos estés vacunado quizá hace que no contagies de forma masiva”.

“Yo entiendo la importancia de la libertad, no hay nada más importante que eso, pero tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la vida de la gente; es algo colectivo, no individual. Este tipo de pensamiento es más común de lo que se cree. Muchas veces tiene que ver con el exceso de información, cualquiera opina. Entonces la gente escucha y se llena de desinformación”, remató Florencia y así demostró su empatía con quienes la rodean.

Sin tapujos contra Viviana Canosa

Hace algunas semanas, cuando Canosa se manifestó en contra el pasaporte sanitario, Flor de la V la despedazó en vivo: “Es la misma tilinga que hacía chimentos acá en América, cuando venía con los suéteres de poliéster y con las botas bucaneras”, lanzó de la ex conductora de La Pelu y siguió: “Es la misma tilinga, pero un poco más tuneada. Yo sé que una gran parte de la sociedad se siente como representada por ella, pero para mí es tan tilinga”.