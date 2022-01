Lapidario comentario de Rodrigo Lussich a Defederico, en defensa de Cinthia Fernández: "Lo gana sola"

El periodista mostró su apoyo por la bailarina, en medio del conflicto mediático y judicial con su expareja.

El periodista Rodrigo Lussich se expresó sobre el escándalo entre Cinthia Fernández y su ex, el jugador de fútbol Matías Defederico. En su descargo, el conductor de televisión manifestó su fuerte apoyo por la bailarina y lanzó lapidarios comentarios hacia el deportista.

"Matías dijo que Cinthia quiere vivir como Wanda, como que se quiere dar la gran vida", comenzó su discurso la figura de América TV, en alusión a las publicaciones que Defederico hizo en su cuenta de Instagram, donde demostró estar harto de las acusaciones de su ex y dejó ver chats y audios privados al público.

Lussich continuó su descargo en relación a los derechos de Fernández: "Matías tiene que pasarle la cuota alimentaria de sus hijas que le marca la Justicia. Si después Cinthia, por su rol de figura pública, instagramer o porque las marcas le dan todo lo que a ella la puede hacer vivir como Wanda Nara, está en todo su derecho".

"Me parece que (Defederico) se refería un poco a eso: que Cinthia se da un nivel de vida muy alto que no depende de la cuota que le pasa su ex para las nenas, ni debería depender", continuó el periodista y cerró, en defensa de la bailarina: "Ella se lo gana sola y está en todo su derecho si quiere vivir como Wanda Nara".

Duro revés para Matías Defederico tras su acusación de infidelidad a Cinthia Fernández

Después de que Matías Defederico acusara a Cinthia Fernández de haberle sido infiel durante su relación, con un compañero de teatro, a quien se lo conoce como 'Pasti'. La periodista Paula Varela reveló que tuvo una conversación con el supuesto tercero en discordia y enunció: "Estoy hablando con él, me dijo que le mandaron los chats y que esta historia resurge porque se había hablado hace un par de años".

"Él dice que no es real. Dice que es verdad que existieron unos chats pero que con Cinthia nunca pasó nada", continuó la panelista, en alusión a la gran desmentida que el artista en cuestión hizo sobre los dichos publicados por Defederico hace algunos días. "Me lo jura. Me dijo que él se había separado hace poquito pero que estaba con otra compañera", cerró Varela y así las declaraciones del futbolista, que fueron hechas después de haber sido acusado por Cinthia de no pagar las cuotas alimentarias y de manutención para el cuidado de sus tres hijas, perdieron credibilidad.