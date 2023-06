Lanata confirmó incorporaciones para el regreso de PPT

Este domingo comenzará la última temporada de PPT y Lanata adelantó que habrá importantes regresos al programa político de El Trece.

Jorge Lanata pronto volverá a la pantalla de El Trece para lo que será el último año de Periodismo Para Todos (PPT) al aire y en las últimos confirmó los regresos de algunos ex integrantes de su histórico programa. "Juntamos de nuevo a la familia", adelantó el conductor, una de las máximas figuras del Grupo Clarín, de cara a un nuevo año de elecciones.

Cada vez falta menos para que los argentinos tengan que elegir a su nuevo presidente y los principales canales de televisión están terminando de armar sus grillas para lo que promete ser un año político agitado. En ese sentido, El Trece y Jorge Lanata están listos para lo que será el último año de PPT al aire, como reveló el propio conductor en más de una ocasión.

Es que la temporada 12 del principal programa político del Grupo Clarín comenzará este domingo 4 de junio desde las 22 por El Trece y Lanata adelantó que habrá varios regresos estelares para esta última entrega de PPT, desde donde surgieron varias operaciones políticas opositoras. "Este año se viene un desafío muy importante, porque son las elecciones, pero lo más lindo es que juntamos de nuevo a la familia y se suman muchos ex PPT", contó el periodista en diálogo con La Once Diez.

Lejos de ser misterioso respecto a quiénes volverán al ciclo que terminará este 2022, Lanata confirmó los nombres que estarán presentes: "Vuelven Luciana Geuna, Nico Wiñazki y Maru Duffard". "También va a estar María Julia Oliván, que hace 20 años que no laburábamos juntos", concluyó Jorge Lanata, contento con lo que será el equipo de PPT para su 12ª y última temporada.

Jorge Lanata y una sorprendente revelación: "Una mujer dentro mío"

Jorge Lanata habló sobre la salud de Silvina Luna, quien necesita un transplante de riñón a raíz de una mala praxis sufrió (de acuerdo a su declaración) por parte del doctor Aníbal Lotocki. En su reflexión, el periodista de El Trece habló sobre su experiencia personal en 2015, cuando fue intervenido en la Fundación Favaloro.

“Yo nunca me deprimí por eso y fue muy fuerte toda la experiencia. Si te pones a pensar, yo tengo un riñón de una mujer dentro mío. ¿Qué va a hacer si no da la pelea? La tiene que pelear, no queda otra, es así”, afirmó Jorge Lanata, quien le envió fuerzas a Silvina Luna recordando un hecho que no muchos recuerdan. El periodista le deseó lo mejor para su salud y puso su caso como un ejemplo de superación.