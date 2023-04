Lali rompió el silencio y explotó contra La Mosca y los Gardel: "Es rari"

La joven artista del pop lanzó sinceras declaraciones en torno al ninguneo que recibió en las nominaciones de los Premios Gardel.

Una vez se conocieron los nominados a los Premios Gardel 2023 llamó profundamente la atención que Lali Espósito no recibiera siquiera una nominación. La artista del pop que horas atrás lanzó su nuevo tema Quiénes son? rompió el silencio y dio su veredicto ante el ninguneo de los premios más importantes de la música argentina.

En diálogo con Intrusos (América TV), la cantante rompió el silencio ante su inesperada ausencia en las ternas que sí tuvieron a artistas como Tini Stoessel y La Mosca, entre otros, y cuando el periodista Guido Záffora le preguntó si le importaba o no estar en la entrega de premios remarcó: "No sé si este disco llegue a ser tan pop como Muchachos, de La Mosca. No sé si estoy llegando a ese pop, pero soy muy respetuosa con los premios Gardel. Son nuestros premios. Me recuerdo dándole mucha importancia a nuestro premio y sigo pensando de esa manera. Al final una nominación, aunque uno en el momento puede decir 'que rari esto', es producto de lo que se vota y eso no es nunca definitorio en términos artísticos".

Tras el picante comentario contra la canción de La Mosca que recobró popularidad al transformarse en un ícono del Mundial Qatar 20222, Lali lanzó una fuerte definición con el humor irónico que la caracteriza: "Yo estoy muy copada con la música que estoy haciendo y con el género que elijo de música para hacer, y después estará quién lo considera o no. Es super subjetivo, es rari el mundo premios. Cuando te toca lo disfrutás y cuando no, te quejás. Y para eso estamos".

Cómo se le ocurrió a Lali su homenaje a Moria Casán

En otro tramo del móvil la artista reveló la cocina de su nuevo hit, Quiénes son?, que homenajea a Moria Casán, una de las mayores divas de la cultura nacional: "No se podía hacer un disco realmente pop sin Moria (...) Con mi productor Mauro y con Tincho, con quien escribo mis canciones, teníamos ganas de incorporar cosas de Moria porque la tenemos en nuestro vocabulario cotidiano y la citamos muchísimo. Decidimos usar el concepto de Moria '¿quiénes son?', que se cague de risa del hateísmo".